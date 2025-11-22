Nach knapper Pokalniederlage: Delay Sports gegen Wilhelmsruh

Nachdem Delay Sports Berlin im letzten Ligaspiel den VfB Berlin 1911 überzeugend mit 5:0 besiegt hat – und im Pokal trotz der 1:3-Niederlage gegen den Regionalligisten Hertha Zehlendorf Delay Sports - Hertha Zehlendorfeine wirklich starke Vorstellung zeigte – wartet nun die nächste Aufgabe: der FC Concordia Wilhelmsruh.

Die Wilhelmsruher stecken derzeit tief im Tabellenkeller fest. Nach zehn absolvierten Partien stehen lediglich vier Punkte auf ihrem Konto, was aktuell nur für Rang 15 reicht. Die Lage ist damit äußerst kritisch und der Verein befindet sich klar im Abstiegskampf.