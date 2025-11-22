Nach knapper Pokalniederlage: Delay Sports gegen Wilhelmsruh

Nachdem Delay Sports Berlin im letzten Ligaspiel den VfB Berlin 1911 überzeugend mit 5:0 besiegt hat – und im Pokal trotz der 1:3-Niederlage gegen den Regionalligisten Hertha Zehlendorf Delay Sports - Hertha Zehlendorfeine wirklich starke Vorstellung zeigte – wartet nun die nächste Aufgabe: der FC Concordia Wilhelmsruh.
Die Wilhelmsruher stecken derzeit tief im Tabellenkeller fest. Nach zehn absolvierten Partien stehen lediglich vier Punkte auf ihrem Konto, was aktuell nur für Rang 15 reicht. Die Lage ist damit äußerst kritisch und der Verein befindet sich klar im Abstiegskampf.
Delay Sports hingegen hat eine gute, wenn auch noch nicht perfekte Ausgangslage. Mit 20 Punkten aus zehn Spielen belegt das Team derzeit Platz 5 der Bezirksliga Staffel 2. Die Punkteausbeute ist solide, doch Mannschaften wie Grün-Weiß Neukölln oder Marienfelde II haben noch etwas mehr gesammelt und setzen Delay damit weiter unter Druck. Besonders beeindruckend ist allerdings die Offensive von Delay Sports: Mit bereits 51 erzielten Toren stellt das Team den mit Abstand treffsichersten Angriff der gesamten Liga.
Die Vorzeichen sprechen also für ein spannendes und torreiches Duell. Wie das Spiel am morgigen Tag tatsächlich ausgeht, bleibt abzuwarten.
Expertentipp: 11:1
Wie immer könnt ihr die Partie natürlich in unserem Liveticker verfolgen.