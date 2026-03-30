Nach knapper Niederlage: "Das Eis wird dünner für uns"

– Foto: Manni Hermes

Der SV Meppen II hat seine starke Form bestätigt und auch das dritte Spiel innerhalb weniger Tage gewonnen. Gegen Lupo Martini Wolfsburg reichte ein Treffer von Moritz Hinnenkamp, um die nächsten drei Punkte einzufahren.

Die Begegnung entwickelte sich zunächst wie erwartet schwierig für die Gastgeber. Wolfsburg stand defensiv kompakt und ließ aus dem Spiel heraus nur wenige klare Möglichkeiten zu.

Der SV Meppen II, vor der Partie Tabellenvierter mit 36 Punkten, setzte sich im Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Wolfsburg durch und baute sein Konto auf 39 Punkte aus. Lupo Martini Wolfsburg bleibt nach der Niederlage bei neun Zählern und rutscht ans Tabellenende.

Auch danach tat sich Meppen schwer, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Ein weiterer Abschluss landete lediglich am Außennetz.

Die entscheidende Szene fiel in der 38. Minute. Nach einer Ecke brachte Hinnenkamp den Ball per Kopf im Tor unter und erzielte damit das 1:0. Es blieb der einzige Treffer des Abends.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Lupo Martini Wolfsburg offensiv und kam zu mehr Spielanteilen. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte der eingewechselte Andrew Owusu, der frei vor dem Torwart auftauchte. Sein Abschluss wurde jedoch vom Meppener Schlussmann abgewehrt, der dabei am Kopf getroffen wurde und kurz behandelt werden musste.

Teammanager Tahar Gritli analysierte die Partie differenziert: „Das war ein kleiner Rückschlag in Meppen." Er erklärt: „Defensiv standen wir stabil und haben aus dem Spiel heraus nichts anbrennen lassen. Bei dem 1:0 nach einer Ecke waren wir aber machtlos.“ Mit Blick auf die zweite Halbzeit ergänzte er: „Die beste Chance zum Ausgleich hatte der eingewechselte Andrew Owusu, als er alleine vorm Torwart stand.“

Stammermann lobt die Serie

Meppens Trainer Carsten Stammermann hob vor allem die Konstanz seiner Mannschaft hervor: „Es war das erwartet schwere Spiel, die Mannschaft findet aber immer wieder Antworten auf Probleme. Es war eine extrem anstrengende Woche mit drei sehr unterschiedlichen Spielen: 4:0 Tore, 9 Punkte – einfach eine tolle Leistung des Kollektivs. Ich kenne die Jungs und ich bin sehr stolz auf sie.“

Mit dem dritten Sieg innerhalb weniger Tage festigt der SV Meppen II seinen vierten Tabellenplatz und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Für Lupo Martini Wolfsburg hingegen wird die Lage im Tabellenkeller zunehmend prekär. Gritli brachte es auf den Punkt: „Durch die Niederlage wird das Eis immer dünner für uns. Aber solange es rechnerisch möglich ist, geben wir weiterhin Vollgas.“