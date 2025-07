Nach knappem Klassenerhalt: Der FC Hennef 05 rüstet auf

Mit 58 Gegentoren gehörte der FC nicht zu der Top-Gruppe der Defensivabteilungen, allerdings gleichzeitig auch nicht zu den schlechtesten Abwehrreihen. Um in der kommenden Spielzeit zu den besten Defensiven der Liga gehören zu können, verstärkte sich Hennef gleich mit drei Abwehrspezialisten. Kenan Karaca (SV Eintracht Hohkeppel II), Abdul-Wahid Bance (SC Fortuna Köln) und Tim Hoffmann (FC Karbach) sollen in Zukunft für weniger Gegentore sorgen.

Bance ist mit 21 Jahren ebenfalls ein junger Akteur, der seine Karriere in der Jugend von Bayer Leverkusen verbrachte und dort auch in der U19 Bundesliga West agierte. Seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich machte er bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Köln. In 44 Einsätzen erzielte der junge Spieler zwei Scorer. Hinzu kamen sechs Regionalliga-Partien.

Karaca ist gerade einmal 20 Jahre alt und wurde in der Jugend des FV Wiehl ausgebildet. Nach elf Einsätzen bei der Herrenmannschaft in der Landesliga zog es ihn nach Hohkeppel. Bei der Eintracht absolvierte er ebenfalls elf Spiele für die Zweitvertretung, allerdings kein einziges für das erste Team und so entschied er sich für den Wechsel nach Hennef.

Hoffmann ist im Gegensatz zu den anderen beiden defensiven Zugängen ein Akteur mit viel Erfahrung. Der Innenverteidiger absolvierte 80 Duelle und erzielte in diesen 17 Tore für die SG 99 Andernach in der Rheinlandliga, bevor es ihn nach Karbach zog. Dort hatte er nach einer Saison neun Begegnungen auf dem Konto und versucht nun sein Glück beim FC.

Offensive musste verstärkt werden

Mit nur 40 erzielten Treffern stellte Hennef in der vergangenen Saison die drittschlechteste Offensive der Liga. Aufgrund dieser Tatsache reagierten die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt. Jan Lucas Mowitz (TuS 05 Oberpleis), Daniel Sopo (Fortuna Köln II) und Davis Smith (BSG Wismut Gera) sollen in der kommenden Spielzeit dafür sorgen, dass sich die gegnerischen Defensiven vor dem Hennefer Angriff fürchten.

Mowitz spielte jahrelang in der Jugendabteilung des Bonner SC. Das letzte Jahr vor dem Sprung in den Herrenbereich absolvierte der 23-Jährige allerdings bei Hennef. Im Seniorenbereich spielte er für FV Bonn-Endenich und TuS 05 Oberpleis in der Landesliga und für FC Blau-Weiß Friesdorf sowohl in der sechshöchsten Spielklasse Deutschland, als auch in der Mittelrheinliga. In beiden Klassen erreichte er zusammengerechnet 18 Scorer in 80 Begegnungen.

Sopo kommt genau wie Bance von der Fortuna aus Köln. Die beiden Zugänge Hennefs spielten sogar in der Zweitvertretung zusammen. Sopo agierte in der Jugend von Alemannia Aachen, bevor es für ihn zum FC Wegberg-Beeck ging. Mit nur vier Regionalliga-Einsätzen entschied er sich für den Wechsel zur Viktoria Arnoldsweiler. Nach einem Jahr mit vier Toren wechselte er zur Fortuna. In der Zweitvertretung gelangen ihm in 52 Spielen zehn Scorer. Jetzt will der 23-Jährige beim FC zeigen, was er drauf hat.

Der vorerst letzte Zugang ist Smith. Der Angreifer hat ganze sechs Partien für den Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost bestritten. Nach seinem Wechsel zu Gera absolvierte er dort nur ein einziges Freundschaftsspiel. In Hennef soll er nun wieder glücklich werden.

Der FC steckt mitten in der Kaderplanung und arbeitet intensiv daran, eine bessere Saison im Vergleich zum letzten Jahr zu spielen.