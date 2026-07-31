Nach knapp zwei Monaten: Hallescher FC löst Vertrag mit Neuzugang auf

– Foto: Andreas Krause

Erst Anfang Juni wurde Abdoul Karim Soumah beim Halleschen FC als Neuzugang präsentiert . Der Flügelspieler wechselte vom Oberligisten TuS Makkabi Berlin zum Regionalliga-Vertreter. Keine zwei Monate später folgte nun jedoch schon wieder der Abschied.

"Der Hallesche FC und Abdoul Karim Soumah haben sich einvernehmlich auf die Auflösung des ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrages verständigt", teilten die Hallenser am Freitag mit: "Der Offensivspieler, der erst im Sommer zum Halleschen FC gewechselt war, kehrt aus persönlichen Gründen nach Frankreich zurück." Zum Spielerprofil:

Im 26-Jährigen hatte HFC-Coach Robert Schröder "viel Entwicklungspotenzial" gesehen, wie er zur Vorstellung des Neuzugangs erklärt hatte: "Er hat uns im Probetraining gezeigt, dass er mit seiner Dynamik und seinen Dribblings besondere Aktionen kreieren kann. Wir sind überzeugt, dass er unserem Offensivspiel zusätzliche Unberechenbarkeit verleihen wird."

Durch seine Flexibilität hätte Soumah "auf verschiedenen offensiven Positionen eingesetzt werden" können und dem Regionalligisten "damit weitere Möglichkeiten im Angriffsspiel" geben sollen, sagte Schröder. Nun allerdings verlässt der Flügelspieler den Halleschen FC wieder, ohne ein Pflichtspiel für ihn absolviert zu haben. "Für seinen weiteren privaten und sportlichen Weg wünscht der HFC alles Gute", schrieb der Club.