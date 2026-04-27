Nach knapp zehn Jahren: Eberl wird wieder Trainer bei Schönbrunn Der 40-jährige Übungsleiter feiert sein Comeback an der Seitenlinie und greift ein zweites Mal bei den Lusenkickern an von PM · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser

Andi Eberl greift nach einer mehrjährigen Fußball-Pause wieder als Trainer an – Foto: Franz Nagl

Fast 10 Jahre ist es her: Damals hatte Andreas Eberl nach einer schwächeren Halbsaison mit der DJK SG Schönbrunn am Lusen sein Traineramt zur Verfügung gestellt. Seitdem ist er – trotz seiner weiteren Trainerstationen in Hohenau und der damaligen SG Altreichenau/Bischofsreut – den Lusenkickern immer verbunden geblieben.

"Nach dem Rücktritt von Torsten Bauer waren sich alle Beteiligten bei der Schönbrunner Trainersuche sofort einig, wie es weitergehen soll. Kurzfristig bestand Einigkeit darüber, dass die Lösung bis zum Sommer nur eine Interimslösung sein kann. "Wir konnten unser Wunsch-Dreiergespann installieren. Auch wenn der Erfolg bisher überschaubar ist und die Mannschaft immer wieder Niederlagen hinnehmen muss, sind wir absolut zufrieden mit der Arbeit unserer Interimstrainer. Den einen oder anderen Punkt mehr hätte sich unsere Mannschaft in den letzten Spielen – insbesondere gegen die Spitzenmannschaften – durchaus verdient. Die Leistungen gegen Jandelsbrunn und Büchlberg waren unterirdisch, das ist uns ebenso bewusst. Für die langfristige Lösung waren wir uns ebenfalls schnell einig und haben im Team daran gearbeitet, Andi endlich zurück auf die Schönbrunner Trainerposition zu bringen. Beteiligt waren neben Spartenleiter Alex Pauli die Vorstände Josef Pauli und Michael Haydn sowie das aktuelle Trainerteam mit Andreas Pauli, Simon Küblböck und Bastian Poxleitner", lässt der Verein wissen.





Knapp zwei Monate hat man daran gearbeitet, Andi Eberl in die Trainerposition zurückzuholen. Es wurden verschiedenste Gespräche – auch mit Spielern – geführt. "Zuletzt konnten wir Andi von der aktuell doch schwierigen Aufgabe überzeugen. Kurz zusammengefasst bekommen wir mit ihm die sprichwörtliche eierlegende Wollmilchsau. Wir waren nach dem Abgang von Torsten Bauer im Februar sofort in ehrlichem Austausch mit Andi. Er kennt den Verein, unsere Probleme, unsere langfristigen Vereinsziele und hat einen menschlichen Blick auf Sport, Verein und das gesamte Umfeld. Er ist ein Problemlöser und zudem als Trainer bestens ausgebildet und geeignet. Für uns ist das die Toplösung für das kommende Jahr, um die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen und zu einer echten Einheit zu formen. Mit weiteren Lösungen haben wir uns gar nicht erst befasst", heißt es in der Mitteilung weiter.



