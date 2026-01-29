Nach knapp 9 Jahren: Tobias Hoch verlässt Vilzing

Hat die DJK Vilzing in der Winterpause verlassen: Tobias Hoch. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Im Lager der DJK Vilzing gibt es kurz vor dem Start der Wintervorbereitung noch ein personelles Update. Der langjährige Leistungsträger Tobias Hoch steht dem Oberpfälzer Regionalligisten in der Restrückrunde nicht mehr zur Verfügung. Der mittlerweile 29-Jährige hat seinen Vertrag bei den Schwarzgelben aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen zum 31. Dezember aufgelöst. Darüber informiert die DJK am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung.