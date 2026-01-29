Nach knapp 9 Jahren: Tobias Hoch verlässt Vilzing

„Die Entwicklung bei Tobi in den zurückliegenden 18 Monaten war natürlich sehr schade. Tobi war über viele Jahre ein absoluter Leistungsträger bei uns und charakterlich eine Riesen-Bereicherung für unseren Verein“
, tut Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer kund. Hoch war im Sommer 2017 vom SSV Jahn Regensburg an den Huthgarten gewechselt. Der wuchtige Schienenspieler entwickelte sich bei den Schwarzgelben in all den Jahren vom jungen Talent zum absoluten Leistungsträger. Insgesamt stand er in 180 Punktspielen für die DJK auf dem Feld (20 Tore), feierte mit der Mannschaft 2022 den Aufstieg in die Regionalliga. Allerdings kam Hoch schon in der Vorsaison wegen fortwährender Verletzungsprobleme und zahlreichen Rückschlägen nur auf neun Saisoneinsätze. Und auch in dieser Spielzeit stand er aufgrund anhaltender körperlicher Probleme seit Ende September nicht mehr auf dem Feld. „Sein Körper hat der Belastung einfach Rechnung tragen müssen. Dazu hat sich Tobi mittlerweile beruflich neu aufgestellt, so dass er viel unterwegs ist und kaum mehr an einem geregelten Trainingsbetrieb teilnehmen könnte. Seine Prioritäten haben sich einfach in den letzten Monaten total verschoben, was aufgrund seiner Leidenszeit der letzten zwei Jahre völlig nachvollziehbar ist. Deshalb haben wir den Vertrag zum 31.12. aufgelöst. Ob, wann und wo Tobi dann mal wieder Fußball spielt, steht aktuell nicht fest – fest steht nur, dass er mit dem höherklassigen Fußball ziemlich abgeschlossen hat“
, berichtet Dachauer, der dem langjährigen Leistungsträger viel Wertschätzung entgegenbringt: „Wir sagen ganz herzlichen Dank an Tobi für seine tolle Zeit bei uns und wir werden uns immer freuen, wenn er sich bei uns im Stadion als Gast blicken lässt.“
Auf der anderen Seite steht mittlerweile auch fest, dass der Regionalliga-Kader der DJK Vilzing im Sommer Zuwachs erhält. Der gebürtige Zandtner Benedikt Laumer
hat in der zweiten Mannschaft eine herausragende Herbstrunde hingelegt und fast 40 Scorerpunkte (21 Tore, 17 Assists) in der Kreisliga gesammelt. Zuvor spielte Laumer für den Landesligisten 1. FC Bad Kötzting. Der 23-jährige Angreifer wird nicht nur auch in der neuen Saison für die Schwarzgelben auflaufen, er wird auch am Trainingsbetrieb der Regionalliga-Mannschaft teilnehmen. „Bene hat sich das durch tolle Leistungen verdient und wir freuen uns sehr, dass er uns in der neuen Saison erhalten bleibt“
, gibt Arpad Raki, sportlicher Leiter der Kreisligatruppe, zu Protokoll. „Geplant ist, dass Bene weiter in der Kreisliga auf Torejagd geht, aber auch regelmäßig in der Regionalliga mittrainiert. Ihm selber tut das für seine persönliche Entwicklung sicher sehr gut, und wenn sportlich mehr rauskommt und er näher ranschnuppert ans Geschehen in der ersten Mannschaft, dann würde uns das als Verein natürlich sehr freuen. Eine Erwartungshaltung oder eine Drucksituation gibt es da aber überhaupt nicht“
, ergänzt Abteilungsleiter Dachauer.