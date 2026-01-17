Nach knackigen Einheiten erster Test gegen Mecklenbeck

Nach drei Trainingseinheiten steht für den SC Spelle-Venhaus das erste Testspiel auf dem Vorbereitungsprogramm: Der Fußball-Oberligist erwartet am Sonntag um 13 Uhr den westfälischen Bezirksligisten DJK Wacker Mecklenbeck im heimischen Getränke Hoffmann Stadion.
Spelles Trainer Henry Hupe ist zufrieden, dass der Test stattfinden und dass die Mannschaft bei den aktuellen Witterungsbedingungen vernünftig trainieren kann. „Vergangene Woche sah es noch ein wenig anders aus. Da haben wir uns schon Gedanken über Alternativen gemacht“, meint der Coach. Jetzt klappt alles problemlos.
Die Speller arbeiten an ihrer Fitness. „Aber dafür muss man keine langen Läufe ohne Ball machen. Wir machen das mit Ball“, legt Hupe Wert auf spielerische Inhalte und sorgt dennoch für eine hohe Intensität. „Die ersten Einheiten waren ganz schön knackig. Wir sind voll eingestiegen und wollen keine Zeit verschwenden“, ist er zufrieden.
Aber es sind noch längst nicht alle Spieler im Einsatz. Beim Auftakt am Dienstag fehlten Rückkehrer Adrian Lenz, Artem Popov, Bernd Lichtenstein, Niklas Oswald, Jost Krone und der langzeitverletzte Elias Strotmann. Steffen Schepers, Jan-Hubert Elpermann und Leon Gensicke konnten nur eingeschränkt trainieren. Sie fehlen weiter und sollen behutsam wieder herangeführt werden. Dazu kommen noch einige Fragezeichen hinter erkrankten Spielern. „Da müssen wir schauen, ob es überhaupt Sinn macht“, erklärt Hupe. Das gilt auch für Lenz, der am Freitagabend locker wieder einsteigen sollte. Der SCSV wird jedenfalls kein Risiko eingehen. Der Gastgeber kann auf jeden Fall die Spielzeiten im ersten Test nicht komplett aufteilen. Hupe will abwarten, was kurzfristig geht.
Mit DJK Wacker Mecklenberg kommt ein Bezirksligist. „Die können Fußball spielen, da sind gute Jungs dabei“, verweist Hupe auf die knappe 1:3-Pokal-Niederlage des Teams von Trainer David Marx gegen den westfälischen Oberligisten Gievenbeck. Spelles Ansage ist klar: „Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und im besten Fall auch noch ein gutes Ergebnis dazu.“