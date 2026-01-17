Nach knackigen Einheiten erster Test gegen Mecklenbeck

– Foto: Uli Mentrup

Nach drei Trainingseinheiten steht für den SC Spelle-Venhaus das erste Testspiel auf dem Vorbereitungsprogramm: Der Fußball-Oberligist erwartet am Sonntag um 13 Uhr den westfälischen Bezirksligisten DJK Wacker Mecklenbeck im heimischen Getränke Hoffmann Stadion.

Spelles Trainer Henry Hupe ist zufrieden, dass der Test stattfinden und dass die Mannschaft bei den aktuellen Witterungsbedingungen vernünftig trainieren kann. „Vergangene Woche sah es noch ein wenig anders aus. Da haben wir uns schon Gedanken über Alternativen gemacht“, meint der Coach. Jetzt klappt alles problemlos. Die Speller arbeiten an ihrer Fitness. „Aber dafür muss man keine langen Läufe ohne Ball machen. Wir machen das mit Ball“, legt Hupe Wert auf spielerische Inhalte und sorgt dennoch für eine hohe Intensität. „Die ersten Einheiten waren ganz schön knackig. Wir sind voll eingestiegen und wollen keine Zeit verschwenden“, ist er zufrieden.