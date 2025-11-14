Nach Klatsche im Hinspiel: SB Rosenheim zu Gast in Miesbach

Danyal Akdag und der SB DJK Rosenheim wollen in Miesbach den nächsten Dreier einfahren. – Foto: Marc Marasescu

Der SB DJK Rosenheim gewann drei der letzten vier Spiele, jetzt wartet der SV Miesbach auf die Grün-Weißen.

Ein Spiel noch, dann geht es für die Mannschaften der Bezirksliga Ost in die wohlverdiente Winterpause. Der SB DJK Rosenheim ist am Samstag zu Gast beim SV Miesbach, wo die grün-weißen einiges gutzumachen haben. Im Hinspiel geriet der SBR im Josef-März-Stadion mit 0:8 unter die Räder. Eine herbe Klatsche für die Zimpfer-Elf, die einen Wendepunkt im Saisonverlauf des Aufsteigers darstellt. Nach drei Niederlagen an den ersten drei Spieltagen stabilisierte sich der SBR und holte in der Folge 21 Punkte.

Morgen, 14:00 Uhr SV Miesbach Miesbach SB DJK Rosenheim SB Rosenheim 14:00 Aktuell liegen die Rosenheimer auf einem Nicht-Abstiegsplatz und gewannen drei ihrer letzten vier Spiele. Gegen Miesbach soll jetzt die nächste Revanche folgen. Die favorisierten Hausherren liegen auf Rang fünf in der Bezirksliga Ost.