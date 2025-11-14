Nach Klatsche im Hinspiel: SB Rosenheim zu Gast in Miesbach

Der SB DJK Rosenheim gewann drei der letzten vier Spiele, jetzt wartet der SV Miesbach auf die Grün-Weißen.
Ein Spiel noch, dann geht es für die Mannschaften der Bezirksliga Ost in die wohlverdiente Winterpause. Der SB DJK Rosenheim ist am Samstag zu Gast beim SV Miesbach, wo die grün-weißen einiges gutzumachen haben.
Im Hinspiel geriet der SBR im Josef-März-Stadion mit 0:8 unter die Räder. Eine herbe Klatsche für die Zimpfer-Elf, die einen Wendepunkt im Saisonverlauf des Aufsteigers darstellt. Nach drei Niederlagen an den ersten drei Spieltagen stabilisierte sich der SBR und holte in der Folge 21 Punkte.
Aktuell liegen die Rosenheimer auf einem Nicht-Abstiegsplatz und gewannen drei ihrer letzten vier Spiele. Gegen Miesbach soll jetzt die nächste Revanche folgen. Die favorisierten Hausherren liegen auf Rang fünf in der Bezirksliga Ost.
Am vergangenen Wochenende holte Miesbach in Überzahl einen Punkt gegen den Tabellenzweiten aus Aschheim. Zuvor gewann der SVM zu Hause zweimal in Folge ohne einen Gegentreffer. Auf den Sportbund wartet ein harter Brocken.
Patrick Zimpfer kann in Miesbach weiter nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Alex und Simon Waldschütz, SBR-Torwart Johannes Deckert und Dominik Mauceri werden erst im neuen Jahr wieder voll dabei sein.
„Wir wollen einen erfolgreichen Jahresausklang“, sagt Zimpfer vor der Partie und fügt an: „Nach den letzten Wochen fahren wir mit viel Selbstvertrauen nach Miesbach, um auch dort Zählbares mitzunehmen.“
Anpfiff in Miesbach ist am Samstag um 14 Uhr.