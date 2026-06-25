Nach Klassenerhalt über Relegation: Landesligist mit elf Zugängen

– Foto: Peter Harich

Der TV Echterdingen hat über die Relegation den Klassenerhalt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, geschafft und stellt unter Trainer Roko Agatic den Kader neu auf. Zahlreiche Zugänge aus Neuhausen, Bernhausen, der eigenen zweiten Mannschaft und KF Kosova Bernhausen treffen auf mehrere Abgänge zu Ligakonkurrenten und weiteren Vereinen im Sommer.

Nach dem erfolgreichen Klassenverbleib in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, wartet auf den TV Echterdingen ein deutlich veränderter Kader mit vielen neuen Gesichtern. Von den Sportfreunden Neuhausen kommt David Govorušić zum TVE. Besonders groß ist die Gruppe der Spieler, die vom TSV Bernhausen nach Echterdingen wechseln. Henry Alber, Oli Lujic, Ivan Matanovic, Mihael Tomic, Erik Meinlschmidt, Julijan Milos, Lukas Walz und Dimitrios Vidic schließen sich dem Landesligisten an. Zudem rückt Ivan Cosic aus der eigenen zweiten Mannschaft auf, Plator Gashi kommt von KF Kosova Bernhausen.

Dem stehen zahlreiche Abgänge gegenüber. Merdan Babatas und Ioannis Ziogos wechseln zum SV Böblingen. Marlon Herderich schließt sich der SKV Rutesheim an, Adonis Shalaj geht zu den Sportfreunden Neuhausen. Caglar Celiktas wird beim FSV Waiblingen geführt, Anes Handanagic wechselt zum TSV Bad Boll. Yannis Kalchschmidt zieht es zu den Sportfreunden Hügelheim. Zudem verlassen Flon Ajvazi, Matti Theobaldt und Wesley Acholonu den Verein in Richtung TSV Bernhausen. Laurenziu Biemel und Leo Milutinovic schließen sich dem FC Esslingen an. Auch Ismail Oguz und Giuseppe Pirracchio stehen auf der Abgangsliste.