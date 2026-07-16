Nach Klassenerhalt: Hillal Rüsselsheim stellt sich neu auf

Mit Coach Soufian El Allali und Co-Trainer Cebrail Coskuner übernimmt nun ein neues Trainerduo die Regie beim Fußball-A-Ligisten. Beide kennen sich schon seit Jahren aus ihrer gemeinsamen Zeit beim HSC Mörfelden, mit dem sie von der C- in die A-Liga aufgestiegen sind. Bei El Allali musste Dadda allerdings "längere Überzeugungsarbeit leisten", wie er augenzwinkernd sagt. "Aber dann hat Soufian zugesagt, und mit ihm haben wir eine optimale interne Lösung gefunden. Er kennt die Mannschaft gut und bringt viel höherklassige Erfahrung mit."

Der neue Trainer bestätigt, "dass ich es mir wegen meiner Familie und der Arbeit als IT-Manager erst mal überlegen musste. Ich habe einen kleinen Sohn und musste das mit meiner Frau besprechen." Doch sei Hillal "eine Herzensangelegenheit" für ihn. "Hier haben nach der Gründung 1998 schon meine Brüder gespielt. Ich hatte immer Kontakt zum Verein. 2023 bin ich dann auch hergekommen."

Wie der 37-Jährige von seiner erfolgreichen Laufbahn berichtet, hat er schon als A-Jugendlicher in der Verbandsliga bei Unter-Liederbach gespielt, wechselte dann zum Verbandsligisten FC Eddersheim und schaffte es danach in Klein-Karben in die Hessenliga. Vom RSV Würges ging er 2013 zur DJK Flörsheim, wo er mit vielen alten Freunden bis in die Verbandsliga durchmarschierte und den Kreispokal holte. "Meine schönste Zeit", betont der gebürtige Flörsheimer, der von der C-Liga bis zur Hessenliga hinauf schon in allen Klassen gespielt hat.