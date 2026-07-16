Nach Klassenerhalt: Hillal Rüsselsheim stellt sich neu auf

Rüsselsheim. Zwei neue Trainer, mehrere Neuzugänge und möglichst keine Aufregung in der kommenden Runde: Nach dem nur knapp gesicherten Klassenerhalt will der FC Hillal Rüsselsheim diesmal auf keinen Fall gegen den Abstieg spielen. "Wir hoffen auf eine gesunde Saison im Mittelfeld", erklärt der Sportliche Leiter Rachid Dadda.
Mit Coach Soufian El Allali und Co-Trainer Cebrail Coskuner übernimmt nun ein neues Trainerduo die Regie beim Fußball-A-Ligisten. Beide kennen sich schon seit Jahren aus ihrer gemeinsamen Zeit beim HSC Mörfelden, mit dem sie von der C- in die A-Liga aufgestiegen sind. Bei El Allali musste Dadda allerdings "längere Überzeugungsarbeit leisten", wie er augenzwinkernd sagt. "Aber dann hat Soufian zugesagt, und mit ihm haben wir eine optimale interne Lösung gefunden. Er kennt die Mannschaft gut und bringt viel höherklassige Erfahrung mit."
Der neue Trainer bestätigt, "dass ich es mir wegen meiner Familie und der Arbeit als IT-Manager erst mal überlegen musste. Ich habe einen kleinen Sohn und musste das mit meiner Frau besprechen." Doch sei Hillal "eine Herzensangelegenheit" für ihn. "Hier haben nach der Gründung 1998 schon meine Brüder gespielt. Ich hatte immer Kontakt zum Verein. 2023 bin ich dann auch hergekommen."
Wie der 37-Jährige von seiner erfolgreichen Laufbahn berichtet, hat er schon als A-Jugendlicher in der Verbandsliga bei Unter-Liederbach gespielt, wechselte dann zum Verbandsligisten FC Eddersheim und schaffte es danach in Klein-Karben in die Hessenliga. Vom RSV Würges ging er 2013 zur DJK Flörsheim, wo er mit vielen alten Freunden bis in die Verbandsliga durchmarschierte und den Kreispokal holte. "Meine schönste Zeit", betont der gebürtige Flörsheimer, der von der C-Liga bis zur Hessenliga hinauf schon in allen Klassen gespielt hat.
Doch 2018 drohte ihm nach einem schweren Waden- und Knöchelbruch das Ende seiner Karriere. "Aber dann habe ich beim HSC Mörfelden noch mal angefangen. Und 2023/24 habe ich bei Hillal meine letzte komplette Saison gespielt." War er danach sporadisch noch hin und wieder im Einsatz, unterstützte El Allali zuletzt die Mannschaft in der Relegation und schaffte mit ihr gegen Eintracht Rüsselsheim den Klassenerhalt.
"Jetzt wollen wir eine ruhige Saison spielen und nicht wieder in einen Abwärtsstrudel kommen", betont der Coach. Zusammen mit dem ein Jahr älteren Cebrail Coskuner als Co-Trainer, der von Dersim Rüsselsheim kommt und nach drei Jahren zu Hillal zurückkehrt, soll es nun wieder aufwärts gehen. Dabei sei es wichtig, "dass wir zu einer Einheit zusammenwachsen und jetzt mit Spielfreude in die Runde gehen", so El Allali. "Hillal hat vor drei Jahren oben mitgespielt. Da würden wir gerne wieder hinkommen."
Nach dem erreichten Klassenerhalt bleibt der Stamm der Mannschaft zusammen. Nur Eren Yilmaz, Bilal Boukraa, Beytullah Sözcü und Mudasir Saeidi haben den Verein verlassen. Doch kann Rachid Dadda mit Freude von „einigen guten Transfers“ berichten. So konnten Ihab Bouzayen von Türk Gücü Rüsselsheim, Anas Amaach und Malik Essalat von Alemannia Königstädten sowie Bilal Amaach vom SV Nauheim gewonnen werden. Außerdem stieß Emre Yilmaz (vereinslos) dazu. "Und mit zwei, drei Spielern sind wir noch im Gespräch", rechnet Dadda mit weiteren Zugängen. "Ich bin sicher, wir werden eine gute Saison spielen."