Nach klarer Niederlage: TSV Gräfelfing II bleibt weiterhin A-Klassist

Dank an die mitgereisten Fans: Der zweiten Mannschaft des TSV Gräfelfing fehlte es in Forstenried nicht an Unterstützung. Zum Sieg gereicht hat es dennoch nicht. – Foto: Niko Aretin

Aber auch auf fremden Platz konnte sich Gräfelfing auf die Unterstützung zahlreicher Anhänger verlassen, die unter den knapp 250 Zuschauern sogar leicht in der Überzahl waren. Die mitgereisten Fans sahen einen engagierten Auftritt der Gräfelfinger, die es allerdings zu selten gefährlich vor das gegnerische Tor schafften.

Forstenried – Der TSV Gräfelfing II hat die Krönung einer starken Saison knapp verpasst. In der Relegation zur Kreisklasse unterlag die Wölfe-Reserve am Sonntagnachmittag beim TSV Forstenried mit 2:4. Gräfelfing bleibt somit der Aufstieg verwehrt, Forstenried sicherte sich auf den letzten Drücker noch den Klassenerhalt. Der Modus – ein einziges entscheidendes Spiel mit Heimrecht des Kreisklassisten – spielte den Gräfelfingern nicht in die Karten. „Das ist sicherlich kein Vorteil für uns. Zu Hause ist es für uns Wölfe schon nochmal anders“, sagte Gräfelfings Abteilungsleiter Jan Konarski.

Gräfelfing verpasst den Aufstieg – Stolz über die Leistung in dieser Saison überwiegt

Die frühe Forstenrieder Führung glich Gräfelfing durch Torjäger Kamil Temporale noch umgehend aus. Auf das 2:1 für Forstenried kurz nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste allerdings keine Antwort mehr. „Das hat uns das Genick gebrochen. Man hat gesehen, dass die Jungs danach den Faden verloren haben“, sagte TSV-Coach Dariusz Figura, der über weite Strecken zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war. „Es war nicht zu sehen, wer A-Klasse und wer Kreisklasse spielt. Am Ende entscheiden Kleinigkeiten: Wer macht das zweite Tor, die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung“, so Figura.

Vor allem beim 1:3 haderten die Gräfelfinger mit den Unparteiischen, die keine Abseitsposition von Torschütze Vasyl Shnaider gesehen hatten (81.). Gräfelfing gab sich nicht geschlagen, doch mehr als ein später Treffer durch den eingewechselten Yannik Chlechowitz sprang nicht heraus. Das war zu wenig, um noch einmal Spannung aufkommen zu lassen, da Forstenried zuvor nach einer Ecke auf 4:1 erhöht hatte und auch in der fünfminütigen Nachspielzeit nichts mehr anbrennen ließ.

Nach Abpfiff sah man einige lange Gesichter bei den Gästen, doch insgesamt überwog der Stolz über die Leistung in dieser Saison. „Die Relegation hat ihre eigenen Gesetze. Es ist nur ein Spiel und da musst du auf den Punkt da sein. Heute hat leider das letzte Quäntchen gefehlt. Wir haben trotzdem eine super Saison gespielt“, sagte Abteilungsleiter Konarski. Trainer Figura sah es ähnlich: „Es ist kein Weltuntergang. Es war eine geile Saison, wir sind mit einer jungen Truppe nicht unverdient Vizemeister geworden. Jeder, der heute dabei war oder auch nicht dabei sein konnte, ist für mich ein Sieger.“