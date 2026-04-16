Nach klarer Niederlage: Bersenbrück unter Zugzwang in Verden Tabellensechster trifft auf unteres Mittelfeldteam – Reaktion nach 0:4 in Delmenhorst gefordert von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Am 26. Spieltag gastiert der TuS Bersenbrück beim FC Verden 04. Während die Gäste nach der deutlichen Niederlage beim Spitzenreiter eine Antwort suchen, kämpft Verden im Tabellenmittelfeld um Stabilität.

Mit 38 Punkten aus 24 Spielen belegt TuS Bersenbrück aktuell Rang sechs und hat den Anschluss an die oberen Tabellenplätze noch nicht verloren. Der Rückstand auf Rang drei beträgt sechs Zähler, sodass die Partie in Verden für die weitere Saisonentwicklung richtungsweisend ist. Der FC Verden 04 rangiert mit 30 Punkten auf Platz elf und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Der Abstand zu den unteren Rängen ist vorhanden, jedoch nicht komfortabel genug, um die verbleibenden Spiele ohne Druck anzugehen.

Unterschiedliche Eindrücke aus den letzten Spielen Bersenbrück präsentierte sich zuletzt wechselhaft. Dem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg beim BSV Rehden folgte eine deutliche 0:4-Niederlage beim Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst. Die Mannschaft steht damit vor der Aufgabe, Konstanz in ihre Leistungen zu bringen. Verden musste sich am vergangenen Spieltag knapp mit 0:1 gegen Delmenhorst geschlagen geben und zeigte dabei eine defensiv stabile Leistung, blieb offensiv jedoch ohne Ertrag.