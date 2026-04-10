Nach klaren Erfolgen: Kirchrode trifft auf Engelbostel

– Foto: Lorena Pietler

Zwei klare Erfolge vor der Unterbrechung, nun die Rückkehr in den Spielbetrieb: Für Kirchrode und Engelbostel beginnt ein Spiel, das die jüngsten Ergebnisse einordnet.

Es ist ein Spiel, das sich nicht allein über das Ergebnis des vergangenen Spieltags erklären lässt. Der TSV Kirchrode hat mit dem 4:0 gegen TuS Altwarmbüchen ein seltenes Ausrufezeichen gesetzt, der MTV Engelbostel-Schulenburg mit dem 5:0 gegen TuS Davenstedt seine Rolle in der oberen Tabellenhälfte bestätigt. Zwei deutliche Siege also, zwei überzeugende Auftritte – und doch führen sie in unterschiedliche Richtungen.

Denn während Kirchrode weiterhin in der unteren Tabellenregion um Anschluss ringt, bewegt sich Engelbostel stabil im oberen Feld. Die Pause zwischen den Spielen wirkt dabei wie ein Moment der Neujustierung: Was bleibt von der Wucht der vergangenen Ergebnisse, wenn der Rhythmus unterbrochen wird?