"Nach Kilometer eins haben wir einen kleinen Rückstand"

In seinem ersten Pflichtspiel als U21-Trainer setzte Nico Willig gegen den MSV Duisburg auf acht Eigengewächse in der Startelf. Vor 19.600 Zuschauern, darunter 135 VfB Fans in der Schauinsland-Reisen-Arena, begegneten sich beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe, ehe sich der VfB im Laufe der ersten Hälfte immer mehr ein spielerisches Übergewicht erarbeitete.

Dabei kamen die Jungs mit dem roten Brustring immer wieder vor allem aus der Distanz zum Abschluss. Am knappsten wurde es in Minute 28, als ein Freistoß von Nicolas Sessa knapp am Pfosten vorbeistrich. Wenig später fing MSV-Keeper Maximilian Braune die flache Hereingabe von Abed Nankishi gerade noch kurz vor Mo Sankoh ab. Ohne die ganz großen Chancen, aber mit einem spielerischen Übergewicht des VfB ging es nach 45 intensiven Minuten torlos in die Kabinen.

Torlos sollte es nach dem Seitenwechsel nicht lange bleiben. In Minute 51 gingen die Gastgeber durch Patrick Sussek mit 1:0 in Führung – ein Treffer, der nicht gerade in der Luft gelegen hatte. In der Folge erlebte der MSV mit der Unterstützung seiner Fans die erste richtige Drangphase der Partie: VfB-Torhüter Florian Hellstern verhinderte in seinem ersten Drittliga-Spiel in Minute 56 mit einer starken Parade das 0:2. Zehn Minuten später fiel das zweite Tor – diesmal aber auf der anderen Seite, als Dominik Nothnagel eiskalt zum Ausgleich traf.

Die Parte war nun offen, die beste Chance auf das 2:1 hatte zunächst der VfB, der in Person von Eliot Bujupi an Braune scheiterte (72.), nur um im direkten Gegenzug das zweite Gegentor durch ein Eigentor zu kassieren. In der Schlussphase warfen die Jungs mit dem Brustring alles nach vorne und hatten gute Chancen auf den erneuten Ausgleich: Mo Sankoh traf nur den Pfosten (79.), wenig später scheiterte Leny Meyer aus guter Position an Braune (82.). In der 90. Minute verpasste Eliot Bujupi eine Hereingabe von Leny Meyer im Zentrum nur um Zentimeter, am langen Pfosten wurde der Schuss von Kenny Freßle auf der Linie geklärt. So musste sich der VfB unglücklich mit 1:2 geschlagen geben.

Die Tore:

51. Minute: Der MSV hat im Mittelfeld zu viel Platz und überlistet die VfB Defensive mit einem langen Ball. Patrick Sussek ist durch und überwindet Florian Hellstern zum 1:0.

65. Minute: Eine Ecke von Nicolas Sessa köpft Dominik Nothnagel am langen Pfosten zum 1:1 ein.

74. Minute: Patrick Sussek bringt den Ball von links ins Zentrum, wo Max Herwerth den Ball unglücklich ins eigene Tor abfälscht.

Die Trainerstimme:

„Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt. Nach dem 1:0 ist das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch geworden, in dem wir nicht eingebrochen sind, sondern uns dagegengestemmt haben und mit Widerstandsfähigkeit und fußballerischen Mitteln Chancen kreiert haben. Das macht mich als Trainer zufrieden. Es sind 38 Spieltage zu spielen, es ist wie ein Marathon. Nach Kilometer eins haben wir einen kleinen Rückstand, den wir nächste Woche in Kilometer zwei aufholen wollen“, sagte Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Im ersten Heimspiel der neuen Saison empfängt die U21 am Sonntag um 19:30 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena den FC Ingolstadt.