Nach Katastrophenstart: Großkreutz-Aus beim SV Wacker Obercastrop In der Westfalenliga Staffel 2 galt die Mannschaft von Trainer-Duo Jimmy Thimm und Kevin Großkreutz als eine der Meisterschaftsfavoriten.

Der Zug im Aufstiegsrennen dürfte für den SV Wacker Obercastrop nach nur zwei Punkten aus sieben Partien fast schon abgefahren sein. Deutlich mehr hatten sich die Verantwortlichen des aktuellen Schlusslichts erhofft, so dass es nun zur frühzeitigen Trennung vom Trainerteam kommt. Dies teilte der Verein am Montagabend in einer Pressemitteilung mit. Nach dem Rücktritt von Zouhair Allali im Mai 2025 übernahmen Jimmy Thimm (41) und Kevin Großkreutz (37) zunächst interimsweise und wurden zur laufenden Saison das offizielle Cheftrainer-Duo. Großkreutz war weiterhin auch selbst auf dem Feld aktiv. In diese Rolle wird der frühere Weltmeister nicht mehr zurückkehren und den Verein ganz verlassen.

>>> zur Tabelle der Westfalenliga 2 Die Pressemitteilung im Wortlaut:

"SV Wacker Obercastrop und Trainerteam beenden Zusammenarbeit Nach einer sportlichen Analyse sind beide Seiten zu dem Schluss gekommen, das bestehende Vertragsverhältnis einvernehmlich aufzulösen. Damit endet die Zusammenarbeit des SV Wacker Obercastrop mit dem Trainerteam um Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm.