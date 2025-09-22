Nach Katastrophenstart: Großkreutz-Aus beim SV Wacker Obercastrop

Der Zug im Aufstiegsrennen dürfte für den SV Wacker Obercastrop nach nur zwei Punkten aus sieben Partien fast schon abgefahren sein. Deutlich mehr hatten sich die Verantwortlichen des aktuellen Schlusslichts erhofft, so dass es nun zur frühzeitigen Trennung vom Trainerteam kommt. Dies teilte der Verein am Montagabend in einer Pressemitteilung mit.
Nach dem Rücktritt von Zouhair Allali im Mai 2025 übernahmen Jimmy Thimm (41) und Kevin Großkreutz (37) zunächst interimsweise und wurden zur laufenden Saison das offizielle Cheftrainer-Duo. Großkreutz war weiterhin auch selbst auf dem Feld aktiv. In diese Rolle wird der frühere Weltmeister nicht mehr zurückkehren und den Verein ganz verlassen.
Die Pressemitteilung im Wortlaut:
"SV Wacker Obercastrop und Trainerteam beenden Zusammenarbeit
Nach einer sportlichen Analyse sind beide Seiten zu dem Schluss gekommen, das bestehende Vertragsverhältnis einvernehmlich aufzulösen. Damit endet die Zusammenarbeit des SV Wacker Obercastrop mit dem Trainerteam um Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm.
Wer den SV Wacker kennt, weiß, dass solche Entscheidungen niemals leichtfertig getroffen werden. Umso wichtiger ist es uns, die gemeinsame Zeit hervorzuheben: Mit großem Engagement, Leidenschaft und Einsatz haben Kevin und Jimmy unsere Mannschaft begleitet.
Als besonderer Erfolg bleibt der Gewinn des Kreispokals bestehen – ein Highlight, das in die Vereinsgeschichte eingeht und mit ihrem Wirken untrennbar verbunden ist.
Wir bedanken uns herzlich bei Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm und wünschen ihnen für ihre sportliche wie private Zukunft alles Gute.
Über die Nachfolgeregelung werden wir zeitnah informieren.
SV Wacker Obercastrop
Der Vorstand"