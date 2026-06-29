Nach Karten- und Wertungschaos: BFV beschließt Regeländerungen Neue Beschlüsse gefasst von PM / sr · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Rabe

Der Berliner Fußballverband hat auf Probleme reagiert und zur neuen Saison verschiedene Anpassungen beschlossen.

Besonders zwei Probleme sorgten in der abgelaufenen Spielzeit für Aufmerksamkeit und zogen weitreichende Folgen mit sich. So wurden aufgrund von im DFBnet fehlerhaft dargestellter Gelb-Sperren sowie nicht aktualisierter Spielerfotos zahlreiche Spiele in allen Ligen und Altersklassen umgewertet. In beiden Bereichen treten zum 01.07. diesen Jahres Änderungen in Kraft. Demnach werden gelbe Karten künftig wieder getrennt zwischen Meisterschaft und Pokal gezählt. Gelbsperren gelten in den Ligawettbewerben nach jeder fünften, in Pokalwettbewerben nach jeder dritten Karte. Im DFBnet können diese Sperren nun wieder korrekt angezeigt werden. Das war zuvor aufgrund des gemeinsamen Zählens beider Wettbewerbe nicht möglich, da das DFBnet die Wettbewerbe stets trennt.

Für Spielerfotos gilt künftig: Spielerfotos müssen weiterhin regelmäßig aktualisiert werden. Erfolgt keine fristgerechte Aktualisierung können Vereine dafür aber nicht mehr mit einer Spielwertung sanktioniert werden – stattdessen wird eine Ordnungsstrafe von 25 Euro pro Foto fällig (der Betrag wurde in der Beirats-Sitzung per Abänderungsantrag von 75 auf 25 Euro reduziert). Eine Spielwertung erfolgt ab dem 1. Juli 2026 nur in Fällen, in denen ein Foto gänzlich fehlt oder der*die Spieler*in nicht zu erkennen ist, sodass eine Identitätsfeststellung unmöglich ist. Weitere Änderungen im Pokal-, Nachwuchs- und Ü-Bereich Einem Antrag des SFC Stern 1900, wonach SpielerInnen künftig innerhalb einer Saison nur für eine Mannschaft in Pokalwettbewerben antreten können, wurde zugestimmt. Demnach dürfen Spieler künftig beispielsweise nicht mehr für die 1. und 2. Mannschaft in den verschiedenen Landespokal-Wettbewerben der Herren eingesetzt werden.