Nach Karten- und Wertungschaos: BFV beschließt Regeländerungen

Der Berliner Fußballverband hat auf Probleme reagiert und zur neuen Saison verschiedene Anpassungen beschlossen.
Besonders zwei Probleme sorgten in der abgelaufenen Spielzeit für Aufmerksamkeit und zogen weitreichende Folgen mit sich. So wurden aufgrund von im DFBnet fehlerhaft dargestellter Gelb-Sperren sowie nicht aktualisierter Spielerfotos zahlreiche Spiele in allen Ligen und Altersklassen umgewertet.
In beiden Bereichen treten zum 01.07. diesen Jahres Änderungen in Kraft. Demnach werden gelbe Karten künftig wieder getrennt zwischen Meisterschaft und Pokal gezählt. Gelbsperren gelten in den Ligawettbewerben nach jeder fünften, in Pokalwettbewerben nach jeder dritten Karte. Im DFBnet können diese Sperren nun wieder korrekt angezeigt werden. Das war zuvor aufgrund des gemeinsamen Zählens beider Wettbewerbe nicht möglich, da das DFBnet die Wettbewerbe stets trennt.
Für Spielerfotos gilt künftig: Spielerfotos müssen weiterhin regelmäßig aktualisiert werden. Erfolgt keine fristgerechte Aktualisierung können Vereine dafür aber nicht mehr mit einer Spielwertung sanktioniert werden – stattdessen wird eine Ordnungsstrafe von 25 Euro pro Foto fällig (der Betrag wurde in der Beirats-Sitzung per Abänderungsantrag von 75 auf 25 Euro reduziert). Eine Spielwertung erfolgt ab dem 1. Juli 2026 nur in Fällen, in denen ein Foto gänzlich fehlt oder der*die Spieler*in nicht zu erkennen ist, sodass eine Identitätsfeststellung unmöglich ist.
Einem Antrag des SFC Stern 1900, wonach SpielerInnen künftig innerhalb einer Saison nur für eine Mannschaft in Pokalwettbewerben antreten können, wurde zugestimmt. Demnach dürfen Spieler künftig beispielsweise nicht mehr für die 1. und 2. Mannschaft in den verschiedenen Landespokal-Wettbewerben der Herren eingesetzt werden.
Auf Antrag der Regionalkonferenz Südwest hat der Beirat beschlossen, dass Ansetzungen im Spielbetrieb der Ü50 und Ü60 ab der Saison 2026/2027 auch während der Schulferienzeiten des Landes Berlin möglich sind.
Der Beirat hat einem Antrag des BFV-Jugendausschusses zugestimmt, der eine Regelung für die Berlin-Liga der A-, B- und C-Junioren konkretisiert. Ab der Saison 2026/2027 führt eine Überschreitung der maximal zulässigen Wechselfenstern in diesen Spielklassen zwangsläufig zu einer Spielwertung.
Der Beirat hat der Verkleinerung von Staffeln mehrerer Spielklassen im Jugendbereich zur Saison 2027/2028 zugestimmt. Folglich wird es in der Spielzeit 2026/2027 zu vermehrten Abstiegen kommen. Hintergrund ist eine Entscheidung des Jugendbeirats aus dem Oktober 2025, die vorsieht den Rahmenterminkalender der Jugend so anzupassen, dass möglichst keine Pflichtspiele unter der Woche stattfinden.
Auf Antrag der Regionalkonferenz Südwest hat der Beirat beschlossen, dass Ansetzungen im Spielbetrieb der Ü50 und Ü60 ab der Saison 2026/2027 auch während der Schulferienzeiten des Landes Berlin möglich sind.