Nach Karriereende: Erster Trainerposten für Philip Inacio

Philip Inacio kann auf eine bemerkenswerte Fußball-Laufbahn zurückblicken. Nach vielen Jahren in der Ober- und Landesliga zwang ein Kreuzbandriss den 36-Jährigen zu einem vorzeitigen Karriereende. Im Moment verstärkt Inacio den Trainerstab des FC Este 2012, wo er zur kommenden Spielzeit das Zepter übernimmt.
Eigentlich wollte Jendrik Matthies nur interimsweise seinen FC Este coachen. Nachdem sich der Kreisligist im März 2025 von seinem Trainerteam um Benjamin Gaum und Stefan Haller trennte, übernahm der 42-Jährige das Kommando teilweise als Spielertrainer. „Wir haben versucht, eine Lösung zu finden, waren mit unserer Trainersuche aber nicht erfolgreich“, erklärt Teammanager Sven Timmermann. „Deswegen haben wir eine richtig gute interne Lösung gefunden.“
Weil die Führungsspieler Jan Bünning (Beckenverletzung) und Philip Inacio (Kreuzbandriss) verletzungsbedingt ausfielen, trotzdem aber nahe an der Mannschaft bleiben wollten, unterstützen sie Matthies als Co-Trainer. Inacio arbeitet derzeit an seiner C- und möchte anschließend noch die B-Lizenz nachlegen. „Philip wird die Mannschaft nächstes Jahr übernehmen“, verrät Timmermann. „Er kennt den Fußball, hat selber in der Oberliga gespielt und macht es gut, sodass wir auf ihn setzen wollen.“
Inacio selbst hat höherklassige Erfahrung, lief in der A-Junioren Bundesliga auf und bestritt ein U18-Länderspiel für Portugal. Im Landkreis-Fußball machte sich der Innenverteidiger u.a. beim VfL Güldenstern Stade, der SV Ahlerstedt/Ottendorf, den VSV Hedendorf/Neukloster oder auch dem Buxtehuder SV einen Namen. Die Erfahrungen dürften dem Trainer-Neuling bei seiner bevorstehenden Aufgabe durchaus helfen.
Offen ist, in welcher Spielklasse Este dann aufläuft. Derzeit führen die Moisburger die Kreisliga Harburg an, können den Platz an der Sonne aber verlieren, sofern die Konkurrenz ihre Nachholspiele für sich entscheidet. Dass der FCE nach einem schwierigen Saisonstart überhaupt an der Spitze überwintert, begründet Timmermann auch mit der guten Arbeit am Seitenrand. „Ein Lob an das Trainerteam, wie es miteinander harmoniert“, sagt der 54-Jährige. „Ganz besonders auch an Jendrik Matthies, der auf und neben dem Platz steht und Verantwortung übernimmt – alles aus Liebe zum Verein.“