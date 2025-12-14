– Foto: Matthias Schlue, Rolf Schmieto

Nach Karriereende: Erster Trainerposten für Philip Inacio Der ehemalige Ober- und Landesliga-Spieler wird zur kommenden Saison den FC Este 2012 übernehmen Verlinkte Inhalte Kreisliga Harburg FC Este Philip Simoes-Inacio

Philip Inacio kann auf eine bemerkenswerte Fußball-Laufbahn zurückblicken. Nach vielen Jahren in der Ober- und Landesliga zwang ein Kreuzbandriss den 36-Jährigen zu einem vorzeitigen Karriereende. Im Moment verstärkt Inacio den Trainerstab des FC Este 2012, wo er zur kommenden Spielzeit das Zepter übernimmt.

Eigentlich wollte Jendrik Matthies nur interimsweise seinen FC Este coachen. Nachdem sich der Kreisligist im März 2025 von seinem Trainerteam um Benjamin Gaum und Stefan Haller trennte, übernahm der 42-Jährige das Kommando teilweise als Spielertrainer. „Wir haben versucht, eine Lösung zu finden, waren mit unserer Trainersuche aber nicht erfolgreich“, erklärt Teammanager Sven Timmermann. „Deswegen haben wir eine richtig gute interne Lösung gefunden.“ Weil die Führungsspieler Jan Bünning (Beckenverletzung) und Philip Inacio (Kreuzbandriss) verletzungsbedingt ausfielen, trotzdem aber nahe an der Mannschaft bleiben wollten, unterstützen sie Matthies als Co-Trainer. Inacio arbeitet derzeit an seiner C- und möchte anschließend noch die B-Lizenz nachlegen. „Philip wird die Mannschaft nächstes Jahr übernehmen“, verrät Timmermann. „Er kennt den Fußball, hat selber in der Oberliga gespielt und macht es gut, sodass wir auf ihn setzen wollen.“