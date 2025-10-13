Nach Karakaya Aus: SW Neukölln stellt Interimslösung vor

Vier Punkte aus sechs Spielen – viel zu wenig für die eigenen Ansprüche des Landesligisten DJK SW Neukölln. Nun zieht Cheftrainer Michael Karakaya die Konsequenzen und hört auf.

„Ich habe einen Anspruch als verantwortlicher Übungsleiter. Ich merke, dass das Team dringend einen neuen Impuls benötigt. Den will ich nun setzen und den Weg frei machen für einen neuen Trainer“, erklärt Karakaya.

Kurze, aber wegweisende Worte des scheidenden Coaches. Auch Co-Trainer Hakim Ben Nasr verlässt den Verein.

Wie positioniert sich SW Neukölln?

„Wir haben mit Micha sehr gut zusammengearbeitet – ein dufter Mensch. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste. Die nächsten Spiele wird Pascal Maurice Stelter als Interimslösung an der Seitenlinie stehen. Mit ihm haben wir bereits 2024 zum Ende der Hinrunde drei Siege eingefahren – ein gutes Omen also“, meint André Gauler, Vorsitzender von SW Neukölln

