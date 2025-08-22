Nach Kantersiegen: Nehmen Sarajevo und Buschhausen den Schwung mit?

Nach einem furiosen 9:2-Erfolg in Spiel eins grüßt der SV Sarajevo Oberhausen derzeit von der Tabellenspitze, wird nun mit dem zunächst ebenfalls siegreichen Aufsteiger TB Oberhausen erneut gefordert. Dahinter ließt auch der SC Buschhausen zu Beginn eine Duftmarke und bekommt es am 2. Spieltag mit Blau-Weiß Fuhlenbrock zu tun. Der 1. FC Hirschkamp will auf den guten Auftakt aufbauen und kann gegen Glück-Auf Sterkrade nachlegen. Der BV Osterfeld wird gegen den FC Welheim auf Wiedergutmachung aus sein.
2. Spieltag
22.08.25 DJK Arminia Klosterhardt II - SC Buschhausen 1912 II
24.08.25 SV Sarajevo Oberhausen - TB Oberhausen 1889
24.08.25 VfR 08 Oberhausen II - FC Welheim II
24.08.25 SV Adler Osterfeld - TSV Safakspor Oberhausen
24.08.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - SC Buschhausen 1912
24.08.25 Glück-Auf Sterkrade - 1. FC Hirschkamp
24.08.25 FC Welheim - BV Osterfeld 1919
24.08.25 VfR 08 Oberhausen - FC Sterkrade 72
