 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Sarajevo ist auf Platz eins der A-Liga.
Sarajevo ist auf Platz eins der A-Liga. – Foto: Michael Werner

Nach Kantersiegen: Nehmen Sarajevo und Buschhausen den Schwung mit?

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Am 1. Spieltag ballerten sich jeweils der SV Sarajevo Oberhausen und der SC Buschhausen mit haushohen Siegen an die Spitzenplätze. Besonders der Vizemeister wird seine Top-Platzierung auch langfristig verteidigen wollen.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Nach einem furiosen 9:2-Erfolg in Spiel eins grüßt der SV Sarajevo Oberhausen derzeit von der Tabellenspitze, wird nun mit dem zunächst ebenfalls siegreichen Aufsteiger TB Oberhausen erneut gefordert. Dahinter ließt auch der SC Buschhausen zu Beginn eine Duftmarke und bekommt es am 2. Spieltag mit Blau-Weiß Fuhlenbrock zu tun. Der 1. FC Hirschkamp will auf den guten Auftakt aufbauen und kann gegen Glück-Auf Sterkrade nachlegen. Der BV Osterfeld wird gegen den FC Welheim auf Wiedergutmachung aus sein.

______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

______________

So läuft 2. der Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

______________

>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

______________

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
22.08.25 DJK Arminia Klosterhardt II - SC Buschhausen 1912 II
24.08.25 SV Sarajevo Oberhausen - TB Oberhausen 1889
24.08.25 VfR 08 Oberhausen II - FC Welheim II
24.08.25 SV Adler Osterfeld - TSV Safakspor Oberhausen
24.08.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - SC Buschhausen 1912
24.08.25 Glück-Auf Sterkrade - 1. FC Hirschkamp
24.08.25 FC Welheim - BV Osterfeld 1919
24.08.25 VfR 08 Oberhausen - FC Sterkrade 72

_______________

>>>Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Oberhausen-Bottrop

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 022.8.2025, 21:15 Uhr
Markus BeckerAutor