Nach Kantersiegen: Nehmen Sarajevo und Buschhausen den Schwung mit?

Nach einem furiosen 9:2-Erfolg in Spiel eins grüßt der SV Sarajevo Oberhausen derzeit von der Tabellenspitze, wird nun mit dem zunächst ebenfalls siegreichen Aufsteiger TB Oberhausen erneut gefordert. Dahinter ließt auch der SC Buschhausen zu Beginn eine Duftmarke und bekommt es am 2. Spieltag mit Blau-Weiß Fuhlenbrock zu tun. Der 1. FC Hirschkamp will auf den guten Auftakt aufbauen und kann gegen Glück-Auf Sterkrade nachlegen. Der BV Osterfeld wird gegen den FC Welheim auf Wiedergutmachung aus sein.