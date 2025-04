Nach Kantersieg: Sottrum ist so gut wie gerettet

Im Nachholspiel beim TSV Bassen bestätigte der TV Sottrum seinen positiven Trend im Jahr 2025. Über weite Strecken dominierte er das Geschehen und verwandelte die Überlegenheit in der Endphase in ein deutliches Resultat um.

Schon nach acht Minuten erzielte Torge Frese das 0:1. Doch anschließend verpassten die Gäste es nachzulegen. Bassen konnte derweil nicht, an den couragierten Auftritt vom Gründonnerstag (2:2 gegen Anderlingen) anknüpfen. Eine gute Stunde war vorüber, als Jarno Weisner mit seinem elften Saisontor das wegweisende 0:2 erzielte. Der TVS kam ins Rollen und erhöhte durch Andrej Edel auf 0:3 (77.). Sechs Zeigerumdrehungen darauf verwandelte Vincent Hoops einen Foulelfmeter zum 0:4. Den Schlusspunkt setzte nochmals Edel - 0:5.

Durch den eindrucksvollen Erfolg klettert der TV Sottrum auf Rang acht. Der Klassenerhalt scheint angesichts von 15 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone so gut wie gesichert. Die starke Form soll am Sonntag im Heimspiel gegen Hülsen bestätigt werden. Das weiter auf Rang 14 liegende Bassen ist am kommenden Wochenende spielfrei.

