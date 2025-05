Nach Kantersieg: RW Überacker ist zurück in der Landesliga

Die Fußballerinnen von RW Überacker sind zurück in der Landesliga. Mit einem Kantersieg über den FC Forstern sicherten sie sich die Meisterschaft.

Überacker – Mit Volldampf zurück in die Landesliga: Zwei Spieltage vor dem Saisonende fegten die Rot-Weißen aus Überacker am Mittwochabend vor 100 Zuschauern den Gast aus Forstern mit einem 7:0-Kantersieg aus dem heimischen Stadion und sicherten sich vorzeitig die Meisterschaft und damit nach einem Jahr die direkte Rückkehr in die Landesliga.