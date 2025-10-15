Nach Kantersieg Platz zwei gesichert

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - gewann der Aufsteiger SV Bad Rothenfelde II unter Flutlicht mit 7:2 beim Osnabrücker SC, der sich weiterhin in Abstiegsnot befindet. Das Team des SV Bad Rothenfelde II befindet sich in Topform. Zuletzt feierte die Mannschaft von Trainer Tom Nöcker eine Serie von fünf Kantersiegen in Folge mit 15 Punkten sowie 31:7 Toren und kletterte auf den zweiten Tabellenplatz, der am Ende der Saison zur Teilnahme am Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt.
Nach einer halben Stunde Spielzeit war das Spiel beim Spielstand von 4:0 für die Gäste bereits entschieden. Zwar gelang dem OSC kurz vor Pause mit dem Treffer von Mohamed Abdula Mustafa eine kleine Ergebniskorrektur, aber durch eine gelb-rote Karte für Kelvin Obazee schwächte sich das Cooper-Team selbst. Nach der Pause schalteten die Gäste etwas zurück, blieben aber durch ihr starkes Pressing und der eiskalten Chancenverwertung klar im Vorteil. Am Ende gewannen die Gäste nach einer insgesamt starken Leistung auch in der Höhe verdient.
Die Stimmen zum Spiel:
„Es war das umkämpfte und schnelle Spiel, das wir im Vorfeld erwartet hatten. In der ersten Halbzeit gehen wir mit unseren ersten beiden Chancen in Führung. Durch gutes Pressing ist es uns immer wieder gelungen, hohe Ballgewinne zu erzielen und unser Tempo auf den Platz zu bringen. In der zweiten Halbzeit spielen wir die Partie mit einem Mann mehr souverän zu Ende. Das Ergebnis fällt am Ende klarer aus, als das Spiel tatsächlich war, denn auch der OSC hatte seine Chancen. Trotzdem war es ein verdienter Auswärtssieg,“ sagte uns Trainer Tom Nöcker vom SV Bad Rothenfelde II.
Trafen doppelt für SV Bad Rothenfelde II Jan Stoppe + Piwecki – Foto: Fupa
"Versagen auf ganzer Linie, da nehme ich mich auch nicht raus. Wir starten denkbar schlecht ins Spiel. Mit der ersten Aktion geraten wir in Rückstand. Haben dann dreimal die Möglichkeit zum Ausgleich und scheitern aussichtsreich. Danach hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Zur Halbzeit liegen wir 1:4 hinten und sind einer weniger. Wir haben es dem SV Rothenfelde II heute zu leicht gemacht und verlieren am Ende verdient. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Rothenfelde das was sie machen wirklich gute machen. Jetzt heißt es neu sortieren, Wunden lecken und dann wieder unser normales Gesicht gegen Glane zeigen. Glückwunsch an Rothenfelde,“ lautet das Statement von Trainer Derek Cooper (OSC).
So geht es weiter:
Der SV Bad Rothenfelde II spielt am Freitag 17. Oktober 2025 um 19.30 - im Fupa-Liveticker - gegen den SF Schledehausen.
Am Sonntag, den 19. Oktober 2025 tritt der Osnabrücker SC um 15.00 Uhr beim TUS Glane an.