Nach Kantersieg Platz zwei gesichert

-Archivfoto- – Foto: Mario Gerken

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - gewann der Aufsteiger SV Bad Rothenfelde II unter Flutlicht mit 7:2 beim Osnabrücker SC, der sich weiterhin in Abstiegsnot befindet. Das Team des SV Bad Rothenfelde II befindet sich in Topform. Zuletzt feierte die Mannschaft von Trainer Tom Nöcker eine Serie von fünf Kantersiegen in Folge mit 15 Punkten sowie 31:7 Toren und kletterte auf den zweiten Tabellenplatz, der am Ende der Saison zur Teilnahme am Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt.

Nach einer halben Stunde Spielzeit war das Spiel beim Spielstand von 4:0 für die Gäste bereits entschieden. Zwar gelang dem OSC kurz vor Pause mit dem Treffer von Mohamed Abdula Mustafa eine kleine Ergebniskorrektur, aber durch eine gelb-rote Karte für Kelvin Obazee schwächte sich das Cooper-Team selbst. Nach der Pause schalteten die Gäste etwas zurück, blieben aber durch ihr starkes Pressing und der eiskalten Chancenverwertung klar im Vorteil. Am Ende gewannen die Gäste nach einer insgesamt starken Leistung auch in der Höhe verdient.

Die Stimmen zum Spiel: „Es war das umkämpfte und schnelle Spiel, das wir im Vorfeld erwartet hatten. In der ersten Halbzeit gehen wir mit unseren ersten beiden Chancen in Führung. Durch gutes Pressing ist es uns immer wieder gelungen, hohe Ballgewinne zu erzielen und unser Tempo auf den Platz zu bringen. In der zweiten Halbzeit spielen wir die Partie mit einem Mann mehr souverän zu Ende. Das Ergebnis fällt am Ende klarer aus, als das Spiel tatsächlich war, denn auch der OSC hatte seine Chancen. Trotzdem war es ein verdienter Auswärtssieg,“ sagte uns Trainer Tom Nöcker vom SV Bad Rothenfelde II. Trafen doppelt für SV Bad Rothenfelde II Jan Stoppe + Piwecki – Foto: Fupa