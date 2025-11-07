Nach Kantersieg: Legt Oberjettingen gegen Dritten Echterdingen nach?

---

Echterdingen II geht als Tabellen­dritter mit breiter Brust in das Heimspiel gegen Schlusslicht VfL Oberjettingen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung, zumal die Gastgeber zuletzt auch enge Partien für sich entschieden und defensiv etwas stabiler wirken. Für Oberjettingen ist die Lage früh prekär, auch wenn der überraschend deutliche 6:1-Erfolg am vergangenen Wochenende gezeigt hat, dass die Mannschaft an guten Tagen Schlagkraft besitzt. Aus tabellarischer Sicht spricht dennoch vieles für Echterdingen II, das mit einem weiteren Dreier den Anschluss zur Spitze hält.

Der Aufsteiger SV Nufringen hat gegen die SpVgg Holzgerlingen die Chance, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Beide Teams stehen mit jeweils zwölf Zählern im dicht gedrängten Mittelfeld, doch Nufringen kassierte bislang die meisten Gegentreffer der Liga. Holzgerlingen zeigte am vergangenen Spieltag Moral und punktete gegen Bonlanden, dürfte auch diesmal offensiv Akzente setzen. Ein unruhiges Spiel ist zu erwarten, bei dem es für beide Vereine darum geht, sich von den Abstiegsrängen abzusetzen.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr ASV Botnang ASV Botnang Croatia Stuttgart Croatia Stgt 14:30 live PUSH

Das Aufsteigerduell zwischen dem ASV Botnang und Croatia Stuttgart verspricht Spannung, da beide Teams im Tabellenkeller aufeinander treffen. Botnang überzeugte zuletzt mit mutigen Auftritten, musste aber zu oft späte Rückschläge hinnehmen. Croatia agiert defensiv stabiler, lässt aber im letzten Drittel entscheidend Durchschlagskraft vermissen. Wer dieses Spiel gewinnt, verschafft sich Luft – wer verliert, bleibt tief im Kampf um den Klassenerhalt verankert.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr TV Darmsheim TV Darmsheim TSV Musberg TSV Musberg 14:30 PUSH

Der Tabellenführer TV Darmsheim empfängt den TSV Musberg, der zuletzt mit einem 2:2 in Herrenberg zeigte, dass er auch gegen robuste Mannschaften bestehen kann. Darmsheim blieb am vergangenen Spieltag in Stuttgart stabil und steht weiterhin an der Spitze, lebt aber nicht von überragender Offensivkraft, sondern von Ruhe und Effizienz. Musberg präsentiert sich in dieser Saison ausgeglichen und dürfte auch hier diszipliniert auftreten. Dennoch geht Darmsheim als Favorit in diese richtungsweisende Partie.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt TSV Dagersheim Dagersheim 14:30 PUSH

Die Spvgg 1897 Cannstatt will nach der knappen Niederlage in Deckenpfronn zurück in die Erfolgsspur. Dagersheim hingegen steckt als Aufsteiger tief im Tabellenkeller und wartet seit Wochen auf einen Befreiungsschlag. Cannstatt besitzt im Offensivbereich mehr Variabilität und dürfte im eigenen Stadion das Spiel an sich reißen. Für Dagersheim geht es vor allem darum, defensiv kompakt zu bleiben und Fehler zu vermeiden, um die Chance auf Zählbares zu wahren.

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen TSV Jahn Büsnau Büsnau 15:00 PUSH

Im Topspiel des Wochenendes empfängt der Tabellen­vierte SV Vaihingen den starken Aufsteiger TSV Jahn Büsnau. Beide Teams gehören zu den offensiv besten Mannschaften der Liga und gewannen am letzten Spieltag in torreichen Begegnungen. Büsnau reist als Zweiter mit Selbstvertrauen an und will Druck auf Spitzenreiter Darmsheim ausüben. Vaihingen kann mit einem Sieg selbst wieder in den unmittelbaren Titelkampf eingreifen – die Partie verspricht Tempo und große Intensität.

Der VfL Herrenberg hat nach dem 2:2 in Musberg zwar gepunktet, aber bleibt im unteren Tabellendrittel hängen. Mit Deckenpfronn kommt ein Gegner, der nach dem Heimerfolg gegen Cannstatt spürbar an Stabilität gewonnen hat. Herrenberg muss dringend mehr Durchschlagskraft entwickeln, um nicht weiter abzurutschen. Deckenpfronn reist mit breiter Brust an und könnte sich mit einem weiteren Erfolg endgültig im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

So., 09.11.2025, 16:00 Uhr SV Rohrau SV Rohrau SV Bonlanden SV Bonlanden 16:00 PUSH

Im Duell der direkten Verfolger geht es für den Fünften SV Rohrau und den Siebten SV Bonlanden darum, sich oben festzukrallen. Beide Mannschaften spielten bislang solide und punkteten zuletzt konstant. Rohrau hat den Heimvorteil auf seiner Seite und könnte mit einem Sieg sogar an Vaihingen heranrücken. Bonlanden reist nach dem Remis gegen Holzgerlingen mit Respekt, aber auch mit Ambitionen an.

