Nach Kantersieg gegen Eggenfelden: Murnau beendet Englische Woche mit 18:0 Toren

Murnau hat beim 6:0 in Eggenfelden seinen dritten Sieg innerhalb einer Woche gefeiert. Schrimpf brachte die Energie mit seinem Führungstor zurück.
Das Feiern überließ Andi Haidl den jungen Leuten. Als der Murnauer Bus die ersten Kilometer gen Heimat hinter sich gelassen hatte und die Laune in höchste Höhen abbog, zogen sich die Trainer zurück und beobachteten das Treiben ihrer Fußballer. Noch ist es zu früh, von einem Sommermärchen der Murnauer zu philosophieren, aber was auch immer sie da zusammenzimmern: Es nimmt immer deutlichere Konturen an. Unaufhaltsam rollt der Drachenexpress durch die Landesliga. Innerhalb einer Woche feierte der TSV sein drittes Schützenfest. Dieses Mal waren die Aufsteiger aus Eggenfelden die Leidtragenden. 6:0 gewann Murnau, beendete die Englische Woche mit drei Siegen und 18:0 Toren. Den Spaßverderber wird Haidl ganz sicher nicht spielen, sagt er. „So lange die Welle reiten, wie es geht“, betonte er abermals nach dem Traumstart in der Liga.
Einer seiner Kniffe, psychologischer Art: Baustellen nennt er Entwicklungsfelder. Die positive Umdeutung verfehlt ihre Wirkung nicht. In der Testphase, aber auch in Partie eins gegen Planegg plagten sich die Drachen beim Abschluss – zwei Wochen später sind aus ihnen Effizienz-Monster geworden. „Wir können uns nicht beschweren. Wir machen aus wenig Torchancen viel. Was uns vorgeworfen wurde, sehe ich gar nicht mehr.“ Beim Erfolg in Eggenfelden brauchte es aber noch eine zweite entscheidende Zutat, die angesichts des Abschlusseifers oft hinten runterfällt. Murnaus Abwehr hat ihre Haltfestigkeit nicht verloren. Egal ob Torwart, Viererkette oder defensives Mittelfeld – „was die zusammenhalten“, schwärmt Haidl.
Ihr Sicherheitsdenken war vor allem in den ersten 15 Minuten gefragt. Draußen bemerkten die Coaches, dass es ihren Leuten an Antrieb fehlte. Ein Pieks in den Ballon und all das Helium, das sie am Mittwoch gegen Haching noch in ungekannte Höhen gezogen hatte, war weg. Gegen eine Mannschaft wie Eggenfelden kann sich so etwas in besonderer Form rächen. „Das Gefährliche ist: Sie machen nichts besonders, aber das richtig gut“, lobt Haidl. Bei ihrem kompakten Mittelfeld-Pressing müsse man „höllisch aufpassen“, um sich keinen Konter zu fangen. Außerdem stellen sie ein physisch imposantes Team, das sich bei Standards in die Lüfte wuchtet. Murnaus Lieferant, der die verloren gegangene Energie zurückbrachte, war Jonas Schrimpf. Gegen Haching noch geschont, veredelte er sein Solo zum 1:0 nach 14 Minuten und wirbelte die Euphoriewelle wieder von Neuem auf.
Sein Tor war der Anker, an dem sich jeder hochzog. Mit einem Mal spannte der TSV sein Positionsspiel auf, schob ein paar Leute hin und her, und schon schwuppste es wieder. Fabian Erhard legte nach dem Dreierpack vom Mittwoch gleich weitere zwei Treffer bis zur Pause nach. In der Kabine ordnete Haidl seine Truppen neu, zog sie zurück ins Mittelfeld, weil er wusste: Mit diesen Sechsern – Felix Lautenbacher, Jannis Braun und Tadeus Henn – brennt nichts an. Außerdem hatte er ja seine Sportmaschinen noch auf der Bank. „Ist brutal, wen du da einwechselst.“ Michael Moser, Bastian Adelwart und Murat Höbekkaya brachte der 41-Jährige aufs Feld. Das perfekte Personal fürs Konterspiel. „Hat uns viel gebracht“, sagt er über den Entschluss, die athletischen Leute nachzuschießen. Moser und Höbekkaya trafen neben Henn in der Schlussphase, schraubten das Resultat weiter in die Höhe, ehe sie auch im Partybus zur Höchstform aufliefen.