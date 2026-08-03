Nach Kantersieg gegen Eggenfelden: Murnau beendet Englische Woche mit 18:0 Toren Landesliga Südost von Andreas Mayr · Heute, 11:08 Uhr · 0 Leser

Sein Tor war der Anker, an dem sich jeder hochzog: Jonas Schrimpf (v.) brachte mit seinem 1:0 die Energie zurück aufs Feld. Hier herzt ihn Georg Kutter. – Foto: Andreas Mayr

Murnau hat beim 6:0 in Eggenfelden seinen dritten Sieg innerhalb einer Woche gefeiert. Schrimpf brachte die Energie mit seinem Führungstor zurück.

Das Feiern überließ Andi Haidl den jungen Leuten. Als der Murnauer Bus die ersten Kilometer gen Heimat hinter sich gelassen hatte und die Laune in höchste Höhen abbog, zogen sich die Trainer zurück und beobachteten das Treiben ihrer Fußballer. Noch ist es zu früh, von einem Sommermärchen der Murnauer zu philosophieren, aber was auch immer sie da zusammenzimmern: Es nimmt immer deutlichere Konturen an. Unaufhaltsam rollt der Drachenexpress durch die Landesliga. Innerhalb einer Woche feierte der TSV sein drittes Schützenfest. Dieses Mal waren die Aufsteiger aus Eggenfelden die Leidtragenden. 6:0 gewann Murnau, beendete die Englische Woche mit drei Siegen und 18:0 Toren. Den Spaßverderber wird Haidl ganz sicher nicht spielen, sagt er. „So lange die Welle reiten, wie es geht“, betonte er abermals nach dem Traumstart in der Liga. Einer seiner Kniffe, psychologischer Art: Baustellen nennt er Entwicklungsfelder. Die positive Umdeutung verfehlt ihre Wirkung nicht. In der Testphase, aber auch in Partie eins gegen Planegg plagten sich die Drachen beim Abschluss – zwei Wochen später sind aus ihnen Effizienz-Monster geworden. „Wir können uns nicht beschweren. Wir machen aus wenig Torchancen viel. Was uns vorgeworfen wurde, sehe ich gar nicht mehr.“ Beim Erfolg in Eggenfelden brauchte es aber noch eine zweite entscheidende Zutat, die angesichts des Abschlusseifers oft hinten runterfällt. Murnaus Abwehr hat ihre Haltfestigkeit nicht verloren. Egal ob Torwart, Viererkette oder defensives Mittelfeld – „was die zusammenhalten“, schwärmt Haidl.