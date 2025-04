Nach Kanterniederlage in Thalwil - Trainer entlassen

FC Rothrist: Coach Nocita freigestellt. Der FC Rothrist hat einen Trainerwechsel vollzogen. Nicola Nocita musste nach der 0:4-Pleite beim FC Thalwil den Posten räumen. Laut dem "Zofinger Tagblatt" kommt der Entscheid überraschend - auch wenn die Resultate zuletzt nicht stimmten. Der FCR holte aus den ersten drei Partien der Rückrunde in der Gruppe 3 einen Punkt - und schied zudem in der Cup-Qualifikation der 2. Liga interregional aus. In der aktuellen FuPa-Formtabelle ist er dadurch Zweitletzter. Und Rothrist rutschte zuletzt auf Platz 13 ab (wir hatten den Aufsteiger in unserer Saisonprognose sogar auf den letzten Platz gesetzt). Laut einer Mitteilung sei die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Team nicht mehr harmonisch verlaufen. Für Nocita übernimmt nun Milos Lazarevic die Leitung. Er soll "für frischen Wind sorgen". Der 47-Jährige ist im Aargauer Verein gross geworden. Später spielte er für verschiedene Vereine im Kanton. Als Trainer war Lazarevic vor allem Nachwuchsbereich bis anhin tätig. Sein Debüt gibt er am Samstag gegen Buochs.

FC Widnau: Trainer Andreas Lüchinger tritt ab. Beim interregionalen Zweitligisten FC Widnau kommt es zum Ende der Saison zu einem Trainerwechsel. Andreas Lüchinger tritt dann nach insgesamt fünf Amtsjahren ab. "Unter der Leitung von Andreas konnte sich das Team neben und auf dem Platz kontinuierlich weiterentwickeln", schreibt der Verein in einer Mitteilung. In der laufenden Saison liegen die Rheintaler in der Gruppe 4, in der sich auch zahlreiche Klubs aus der Region Zürich befinden, an der Tabellenspitze. Wer die Nachfolge von Lüchinger antritt ist noch offen.