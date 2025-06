Nach Käufl: Auch Tobias Gayring zieht`s von Bogen nach Hankofen

Der 26-jährige gilt als athletischer Kicker, "der weiß, wo das gegnerische Tor steht", sagt Richard Maierhofer, Hankofens Sportchef. Gayring ist in Parkstetten bei Straubing aufgewachsen und hat beim RSV Parkstetten das kleine Fußball-Einmaleins erlernt. Es folgten Stationen beim SSV Jahn Regensburg (U15), der JFG Straubinger Land und den Kinsachkickers, ehe der angehende Physiotherapeut beim ASV Steinach anheuerte. Im Anschluss war die Zeit für acht erfolgreiche Jahre beim TSV Bogen gekommen. Dort reifte Tobias Gayring nicht nur in fußballerischer Hinsicht zum Mann, sondern eignete sich ebenso Führungsqualitäten an. Nun will es der Rechtsfuß auf Bayerns höchster Amateurbühne wissen, indem er - aus der Landesliga kommend - den Sprung zum einzigen niederbayerischen Regionalligisten wagt.