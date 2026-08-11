Nach Kaderumbruch: Düren erhofft sich „nächsten Entwicklungsschritt“

Platz elf und 38 eroberte Punkte aus 30 Spielen. So lautete die Endabrechnung des 1. FC Düren in der ersten Mittelrheinliga-Spielzeit nach dem Regionalliga-Abstieg 2025. Unter Ex-Coach Luca Lausberg gelang somit eine - mit Blick auf mögliche Abstiegsängste - sorglose Saison, was nach dem großen Kaderumbruch vor der vergangenen Spielzeit mitnichten selbstverständlich war. Aber auch zur kommenden Saison hat sich nun wieder einiges im Verein getan. Während Kapitän und Führungsspieler Philipp Simon die Nachfolge vom scheidenden Lausberg antritt, hat sich auch in Sachen Kaderstruktur einiges verändert. Neben in Summe acht Abgängen verzeichnen die Dürener ganze zehn Neuverpflichtungen.
Aufgrund des erneut großen Umbruchs ist für diese Spielzeit schwer vorherzusagen, wofür der 1. FC Düren imstande zu sein vermag. Aus Sicht von Neu-Coach Simon, der mit acht Treffern und neun Vorlagen der torgefährlichste FC-Akteur der vergangenen Spielzeit war und sich nun der Rolle als spielender Cheftrainer annimmt, wird es hinsichtlich der vielen personellen Veränderungen primär darauf ankommen, sich schnellstmöglich als Team einzufinden.
Um die vielen Zugänge bestmöglich zu integrieren spielt auch die Vorbereitung eine zentrale Rolle. Vor knapp drei Wochen testete der 1. FC Düren ein erstes Mal gegen die U19 des FC Viktoria Köln (1:1), es folgten Erfolge über Mittelrheinliga-Absteiger Sportfreunde Düren (1:0), Bezirksligist Alemannia Lendersdorf (4:2) und Kreisligist FC Borussia Derichsweiler (14:0). Im Rahmen des Stadtmeisterschaft-Halbfinals musste sich die Simon-Elf anschließend im Elfmeterschießen gegen Lendersdorf geschlagen geben (6:7), in den weiteren Tests gegen Germania Hilfrath (6:0) und Union Schafhausen (1:0) behielt der FC dann jedoch wieder die Oberhand. Zuletzt hatten die Dürener gegen Ligarivale FC Wegberg-Beeck mit 3:5 das Nachsehen. Die bisherige Testspiel-Ausbeute und Eindrücke aus den Vorbereitungswochen ordnet Simon dabei durchaus positiv ein:
„Ich bin mit der Einstellung und Trainingsbeteiligung sehr zufrieden. Die Jungs haben bislang sehr gut mitgezogen. Wir müssen jetzt daran arbeiten, taktisch defensive Disziplin und unsere Abläufe reinzubekommen. Wir arbeiten aktuell immerhin mit zehn neuen im Kader“, merkt der 32-jährige Spielertrainer zuversichtlich an und schlussfolgert: „Ich bin optimistisch, dass wir bis zum Auftakt noch weiterentwickeln.“
Bis dahin hat der elftplatzierte der Vorsaison noch knapp zwei Wochen Zeit, ehe es zunächst im Rahmen des Mittelrheinpokals zu Landesligist Germania Teveren geht. Anschließend wartet mit dem VfL Vichttal zum Ligaauftakt (28.08.) direkt eine echte Hausnummer. Dessen ist sich auch Simon bewusst: „Vichttal gehört ohne Frage zu den Top-Mannschaften der Liga. Sie haben jetzt noch einige gestandene Regionalliga-Spieler verpflichtet“, zeigt sich der Übungsleiter beeindruckt von der Kader-Qualität des Kontrahenten, betont aber zugleich: „Ich freue mich aber auf das Spiel. Wir werden die Partie mutig angehen und haben auch nichts zu verlieren. Vichttal ist der klare Favorit, am Ende werden wir sehen wo es hingeht.“
Nicht großartig anders lautet das Motto auch hinsichtlich der Zielsetzung für die anstehende Spielzeit. Schließlich sei die vergangene Saison „sicherlich nicht einfach“ gewesen, allerdings habe der FC „viele Dinge sehr gut hinbekommen und den Klassenerhalt frühzeitig fix gemacht.“ Damit selbiges auch in dieser Saison gelingen kann, wird es in erster Linie darauf ankommen, dass sich die Mannschaft bestmöglich an die Liga gewöhnt und die richtigen Schlüsse aus der Vorsaison zieht: „Viele Spieler haben letztes Jahr wertvolle Erfahrungen in der Liga gemacht. Jetzt heißt es den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, die Mannschaft weiterzuentwickeln und klare Identität zu zeigen“, gibt Simon die Marschroute klar vor.
Personell haben sich die Dürener allen voran im vorderen und hinteren Mannschaftsbereich verstärkt. Mit Bobby Bossu (SV Wehen Wiesbaden), Janes Pollmann (VfL Vichttal) und Aaron Alexander-Paul Vaitsaras (TuS Blau-Weiß Königsdorf) stoßen drei vielversprechende Sturmtalente zum Kader dazu. In der Defensive verstärken Marcus Peters (FC Teutonia Weiden), Tobias Kogel (Alemannia Aachen), Marlon Kluth (Eintracht Verlautenheide) und Peer Iven (Sportfreunde Düren) das Team. Dass hinter diesen Verstärkungen eine klare Strategie liegt, hebt Simon klar hervor: „Wir hatten einige Abgänge zu verzeichnen, mindestens drei Stammkräfte haben uns verlassen. Aber gleichzeitig haben wir auch viele Spieler geholt, die menschlich und sportlich zu uns passen. Junge Spieler mit viel Potenzial, die die gleichen Werte des Vereins vertreten und an sich arbeiten wollen. Das war uns sehr wichtig“, attestiert der Coach.
Dass sich der Spielmacher selbst, der neben dem Posten als Sportdirektor nun eine weitere große Rolle als Spielertrainer einnimmt, eine große Verantwortung zuschreibt, steht für Simon außer Frage: „Prinzipiell war es schon immer mein Ziel, Trainer zu werden. Ich fokussiere mich gerade eher auf die Rolle als Trainer als auf die Rolle als Spieler. Ich finde es in der Mittelrheinliga auch schwer zu verkaufen, spielender Trainer zu sein. Ich habe 25 Mann im Kader und hätte dann auch ein schlechtes Gewissen ihnen gegenüber. Aber ich mache mich natürlich trotzdem fit, komme aber nur bei Not am Mann zum Einsatz“, stellt der Übungsleiter klar.
Hinsichtlich des eigenen Saisonziels werde es aus Sicht von Simon darum gehen, erneut „so schnell wie möglich die Klasse zu halten und uns weiterzuentwickeln.“ Schließlich muss der Verein erneut einen großen Personalumbruch auffangen und sich ein weiteres Mal in der konkurrenzstarken Mittelrheinliga beweisen. Mit TuS Chlodwig Zülpich 1896, dem FC Hürth, dem FSV SW Neunkirchen-Seelscheid und dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind sind zudem gleich vier Aufsteiger neu in der Liga, die es schwer einzuschätzen gilt. Demnach gehe es für den 1. FC Düren auch primär um keine Wunschplatzierung: „Wir befinden uns in einem Umbruch und müssen und viel neu erarbeiten. Deshalb werden wir uns auch nicht über Tabellenplätze definieren“, erklärt Simon, weiß aber auch: „Wenn wir Leistung und unser Potenzial an den Tag bringen, wird es jeder Gegner schwer gegen uns haben.“