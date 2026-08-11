Nach Kaderumbruch: Düren erhofft sich „nächsten Entwicklungsschritt“ Mittelrheinliga: Beim 1. FC Düren hat sich im Sommer einmal mehr einiges getan. Nach dem Regionalliga-Zwangsabstieg vor einem Jahr mussten sich die Dürener mit nahezu komplett neuem Kader zunächst in der Mittelrheinliga einfinden. Auch zur kommenden Saison hat sich die Personallage grundlegend geändert. von Tom Kunze · Heute, 17:36 Uhr · 0 Leser

Philipp Simon (l.) führt den 1. FC Düren erstmals als Spielertrainer in die Saison. – Foto: Lucy Neuber

Platz elf und 38 eroberte Punkte aus 30 Spielen. So lautete die Endabrechnung des 1. FC Düren in der ersten Mittelrheinliga-Spielzeit nach dem Regionalliga-Abstieg 2025. Unter Ex-Coach Luca Lausberg gelang somit eine - mit Blick auf mögliche Abstiegsängste - sorglose Saison, was nach dem großen Kaderumbruch vor der vergangenen Spielzeit mitnichten selbstverständlich war. Aber auch zur kommenden Saison hat sich nun wieder einiges im Verein getan. Während Kapitän und Führungsspieler Philipp Simon die Nachfolge vom scheidenden Lausberg antritt, hat sich auch in Sachen Kaderstruktur einiges verändert. Neben in Summe acht Abgängen verzeichnen die Dürener ganze zehn Neuverpflichtungen.

Aufgrund des erneut großen Umbruchs ist für diese Spielzeit schwer vorherzusagen, wofür der 1. FC Düren imstande zu sein vermag. Aus Sicht von Neu-Coach Simon, der mit acht Treffern und neun Vorlagen der torgefährlichste FC-Akteur der vergangenen Spielzeit war und sich nun der Rolle als spielender Cheftrainer annimmt, wird es hinsichtlich der vielen personellen Veränderungen primär darauf ankommen, sich schnellstmöglich als Team einzufinden. Simon: „Müssen den nächsten Entwicklungsschritt gehen“ Um die vielen Zugänge bestmöglich zu integrieren spielt auch die Vorbereitung eine zentrale Rolle. Vor knapp drei Wochen testete der 1. FC Düren ein erstes Mal gegen die U19 des FC Viktoria Köln (1:1), es folgten Erfolge über Mittelrheinliga-Absteiger Sportfreunde Düren (1:0), Bezirksligist Alemannia Lendersdorf (4:2) und Kreisligist FC Borussia Derichsweiler (14:0). Im Rahmen des Stadtmeisterschaft-Halbfinals musste sich die Simon-Elf anschließend im Elfmeterschießen gegen Lendersdorf geschlagen geben (6:7), in den weiteren Tests gegen Germania Hilfrath (6:0) und Union Schafhausen (1:0) behielt der FC dann jedoch wieder die Oberhand. Zuletzt hatten die Dürener gegen Ligarivale FC Wegberg-Beeck mit 3:5 das Nachsehen. Die bisherige Testspiel-Ausbeute und Eindrücke aus den Vorbereitungswochen ordnet Simon dabei durchaus positiv ein:

„Ich bin mit der Einstellung und Trainingsbeteiligung sehr zufrieden. Die Jungs haben bislang sehr gut mitgezogen. Wir müssen jetzt daran arbeiten, taktisch defensive Disziplin und unsere Abläufe reinzubekommen. Wir arbeiten aktuell immerhin mit zehn neuen im Kader“, merkt der 32-jährige Spielertrainer zuversichtlich an und schlussfolgert: „Ich bin optimistisch, dass wir bis zum Auftakt noch weiterentwickeln.“ Knaller-Spiel zum Auftakt Bis dahin hat der elftplatzierte der Vorsaison noch knapp zwei Wochen Zeit, ehe es zunächst im Rahmen des Mittelrheinpokals zu Landesligist Germania Teveren geht. Anschließend wartet mit dem VfL Vichttal zum Ligaauftakt (28.08.) direkt eine echte Hausnummer. Dessen ist sich auch Simon bewusst: „Vichttal gehört ohne Frage zu den Top-Mannschaften der Liga. Sie haben jetzt noch einige gestandene Regionalliga-Spieler verpflichtet“, zeigt sich der Übungsleiter beeindruckt von der Kader-Qualität des Kontrahenten, betont aber zugleich: „Ich freue mich aber auf das Spiel. Wir werden die Partie mutig angehen und haben auch nichts zu verlieren. Vichttal ist der klare Favorit, am Ende werden wir sehen wo es hingeht.“