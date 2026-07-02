Nach Kaderplanung: Viktoria Goch hält den Ball zunächst flach

Viktoria Goch hat am Ende das eigentliche Ziel für die vergangene Saison recht mühelos erreicht. Der Neuling sicherte sich als Tabellenneunter souverän den Klassenerhalt. Den Grundstein dafür hatte die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze mit einem glänzenden Start gelegt, der dafür gesorgt hatte, dass die Viktoria zwischenzeitlich sogar einen Platz in der Spitzengruppe ins Visier nehmen wollte. Das Thema hatte sich nach einer längeren Negativserie dann schnell erledigt. Trotzdem kann die Saison 2025/26 durchaus als Erfolg für den Klub bezeichnet werden.
Beim Ziel für die neue Spielzeit hält Wolze, der mit seiner Mannschaft am Mittwoch, 1. Juli, wieder mit dem Training beginnt, den Ball erst einmal flach. „Es wird für uns zunächst nur darum gehen, die Punkte zu holen, die wir brauchen, um in der Liga zu bleiben“, sagt der 36-jährige Coach. Der Ex-Profi setzt aus drei Gründen erst einmal auf kontrollierte Offensive.
Nummer eins: „Die Liga wird sehr wahrscheinlich noch stärker als in der vergangenen Saison sein“, so Wolze. Die Viktoria trifft in der Gruppe eins auf drei der vier Absteiger aus der Oberliga: 1. FC Kleve, VfB Homberg und SV Biemenhorst.
Nummer zwei: „Das zweite Jahr nach einem Aufstieg ist für eine Mannschaft immer schwierig. Denn die große Euphorie nach einem Aufstieg ist erst einmal verflogen“, so der Gocher Coach.
Nummer drei: Viktoria Goch musste bei der Kaderplanung in einem Punkt gewisse Abstriche machen. Zwar ist es dem Verein gelungen, bis auf Torhüter Sven Schneider, der zu Viktoria Winnekendonk gewechselt ist, alle Leistungsträger zu halten. Und in Felix Beeker, Henry Heynen, Elias Reffeling (alle 1. FC Kleve), Jan-Luca Geurtz (Rot-Weiss Essen II) und Leander Derksen (zuletzt SGE Bedburg-Hau) wurden auch fünf Akteure geholt, die schon in der Ober- und Landesliga aktiv waren.
„Doch wir hätten gerne noch den einen oder anderen gestandenen Spieler mehr für die Offensive verpflichtet. Dies ist in erster Linie daran gescheitert, dass unser Standort etwas schwierig ist“, sagt Kevin Wolze. Viktoria Goch hat sich einige Absagen von Spielern aus dem Ruhrgebiet eingehandelt, weil den Kickern der Aufwand zu groß war, zum Training und den Spielen in den Kreis Kleve zu fahren. Diese Erfahrung muss dieses Jahr auch der 1. FC Kleve wieder machen. Zehn Akteure haben Viktoria Goch verlassen. Dem stehen bislang neun Neuverpflichtungen gegenüber.
„Vielleicht gelingt es uns ja noch, den einen oder anderen Spieler zu holen. Aber auch so sind wir ganz gut aufgestellt. Der Konkurrenzkampf im Team wird auf jeden Fall größer sein“, sagt Wolze, der zudem auf einen gefühlten Neuzugang bauen kann. Nils Rix, der nach einem Kreuzbandriss mehr als ein Jahr ausgefallen war, wird wieder eine Alternative für die Defensive sein. Der 28-Jährige hatte am letzten Spieltag der vergangenen Saison sein Comeback gefeiert, als er beim 2:6 beim SV Budberg 13 Minuten vor Schluss eingewechselt wurde.
Zugänge Felix Beeker, Henry Heynen, Elias Reffeling (alle 1. FC Kleve), Jan-Luca Geurtz (Rot-Weiss Essen II), Leander Derksen (zuletzt SGE Bedburg-Hau), Felix Varzandeh (A-Jugend Ratingen 04/19), Niklas Puff (SGE Bedburg-Hau), Falko Hammer (Siegfried Materborn), Sidi Turay (1. FC Kleve A-Jugend).
Abgänge Sven Schneider, Jan Wilbers (beide zu Viktoria Winnekendonk), Ahmed Miri (VfR Warbeyen), Florian Ortstadt (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Malte Baumeister, Thore Seifert (beide SV Rindern), Alexander Möller (1. FC Kleve II), Ben Pauls (Siegfried Materborn), Gabriel Preuß (CSV Marathon Krefeld), Arne Quernhorst (SV Borussia Veen).