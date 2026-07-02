Nach Kaderplanung: Viktoria Goch hält den Ball zunächst flach Landesligist Viktoria Goch hat als Neuling in der vergangenen Saison eine gute Rolle gespielt und Rang neun erreicht. Dem Klub ist es gelungen, fast alle Leistungsträger zu halten. Trotzdem setzt Trainer Kevin Wolze zunächst auf kontrollierte Offensive. von Joachim Schwenk · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Bei Viktoria Goch stehen zehn Abgänge aktuell neun Zugängen gegenüber. – Foto: Torben Ruitter

Viktoria Goch hat am Ende das eigentliche Ziel für die vergangene Saison recht mühelos erreicht. Der Neuling sicherte sich als Tabellenneunter souverän den Klassenerhalt. Den Grundstein dafür hatte die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze mit einem glänzenden Start gelegt, der dafür gesorgt hatte, dass die Viktoria zwischenzeitlich sogar einen Platz in der Spitzengruppe ins Visier nehmen wollte. Das Thema hatte sich nach einer längeren Negativserie dann schnell erledigt. Trotzdem kann die Saison 2025/26 durchaus als Erfolg für den Klub bezeichnet werden.

Beim Ziel für die neue Spielzeit hält Wolze, der mit seiner Mannschaft am Mittwoch, 1. Juli, wieder mit dem Training beginnt, den Ball erst einmal flach. „Es wird für uns zunächst nur darum gehen, die Punkte zu holen, die wir brauchen, um in der Liga zu bleiben“, sagt der 36-jährige Coach. Der Ex-Profi setzt aus drei Gründen erst einmal auf kontrollierte Offensive. Nummer eins: „Die Liga wird sehr wahrscheinlich noch stärker als in der vergangenen Saison sein“, so Wolze. Die Viktoria trifft in der Gruppe eins auf drei der vier Absteiger aus der Oberliga: 1. FC Kleve, VfB Homberg und SV Biemenhorst.

Nummer zwei: „Das zweite Jahr nach einem Aufstieg ist für eine Mannschaft immer schwierig. Denn die große Euphorie nach einem Aufstieg ist erst einmal verflogen“, so der Gocher Coach. Nummer drei: Viktoria Goch musste bei der Kaderplanung in einem Punkt gewisse Abstriche machen. Zwar ist es dem Verein gelungen, bis auf Torhüter Sven Schneider, der zu Viktoria Winnekendonk gewechselt ist, alle Leistungsträger zu halten. Und in Felix Beeker, Henry Heynen, Elias Reffeling (alle 1. FC Kleve), Jan-Luca Geurtz (Rot-Weiss Essen II) und Leander Derksen (zuletzt SGE Bedburg-Hau) wurden auch fünf Akteure geholt, die schon in der Ober- und Landesliga aktiv waren.