Nach Jaroui-Freistellung: SSVg-Sportleiter Kirschner bezieht Stellung

Anfang der Woche gab die SSVg Velbert die Freistellung von Aufstiegstrainer Ismail Jaroui bekannt, der das Amt des Übungsleiters in Velbert seit August vergangenen Jahres innehatte und die SSVg zurück in die Regionalliga West führte. Nach der 2:3-Niederlage im Kellerduell gegen Tabellennachbar SV Rödinghausen sahen sich die Verantwortlichen um Sportdirektor Michael Kirschner zu dieser Maßnahme gezwungen, schließlich stellen die Blau-Weißen nach bislang elf absolvierten Spieltagen das abgeschlagene Ligaschlusslicht.

Denkbar bitter musste sich die SSVg Velbert im Kellerduell mit Kontrahent Rödinghausen am vergangenen Samstag geschlagen geben, schließlich schoss sich der Aufsteiger in Person von Haruto Idoguchi gleich zweimal auf die vermeidliche Siegerstraße. Doch Eduard Probst und Allan Firmino Dantas drehten anschließend die Partie zugunsten Rödinghausens und besiegelten die bereits siebte Saisonpleite Velberts. Die SSVg verbleibt folglich als einziges Team der Liga sieglos. Sportdirektor Michael Kirschner bezieht gegenüber FuPa Niederrhein Stellung zum unglücklichen Saisonauftakt des Aufsteigers und äußert sich auch zur Freistellung Jarouis.

Mit einem Dreier im Aufeinandertreffen gegen Rödinghausen hätte die SSVg Velbert den Abstand auf den Kontrahenten auf einen Zähler verringern können, durch die Niederlage beträgt der Rückstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen nun allerdings bereits sieben Punkte. Denkbar bitter aus Sicht der SSVg, schließlich wären drei Punkte gegen den Tabellennachbarn durchaus im Bereich des möglichen gewesen: „Wir haben in der ersten Halbzeit ein Top-Spiel gemacht, dafür müssen wir uns eigentlich auch belohnen. In der zweiten Halbzeit hat der SVR dann etwas mehr fürs Spiel gemacht, das Gegentor zum 2:3 war dazu mehr als unglücklich und unnötig“, blickt Sportdirektor Kirschner auf die Partie am Samstag zurück.

Allerdings war die Begegnung gegen Rödinghausen aus Sicht des Aufsteigers nicht die einzige, in der weitaus mehr als das schlussendlich verbuchte Resultat hätte herausspringen können: So gab es beispielsweise gegen Borussia Mönchengladbach II, Fortuna Düsseldorf II und auch den 1. FC Bocholt jeweils Niederlagen mit nur einem Tor Differenz, hinzu kommen die torlosen Remis gegen Mitaufsteiger Bonner SC und RW Oberhausen. Das weiß auch Kirschner, der aufgrund des geschlossenen Zusammenhalts in der Mannschaft dennoch zuversichtlich bleibt: „Im bisherigen Saisonverlauf wären ungefähr fünf Punkte mehr möglich gewesen, dann wären wir auch da wo wir hinwollen. Die Saison ist aber noch lang und alles ist möglich. Die Mannschaft lebt und hat einen unfassbar tollen Teamspirit“, hebt der Sportleiter hervor.

Jaroui-Nachfolge noch unklar

Während die Zuversicht in die Mannschaft nach wie vor erhalten ist, ist selbige in Aufstiegstrainer Jaroui geschwunden. Nach knapp über einem Jahr im Amt musste der 33-jährige Übungsleiter seinen Posten räumen. Die Entscheidung seitens der Vereinsführung sei dabei keine leichte gewesen, wie Kirschner einräumt: „Wir haben uns am Wochenende zusammengesetzt um die Situation zu analysieren und haben dann entschieden. Es ist uns aber nicht leicht gefallen, denn Ismail hat mit der Mannschaft tolle Arbeit geleistet, ist menschlich einwandfrei und wird seinen noch jungen Trainerweg weiter erfolgreich gehen“, erklärt Kirschner.

Wer sich künftig der Cheftrainer-Rolle in Velbert annehmen wird, ist derzeit noch nicht klar. Feststeht allerdings, dass die Vereinsverantwortlichen um Michael Kirschner sich in der Länderspielpause darum bemühen werden, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Dazu befinde sich Kirschner selbst wie auch der Vorstand um Oliver Kuhn und Claus Diedrich derzeit „in Gesprächen.“ Ob ein solcher Nachfolger bereits bis zum anstehenden Niederrheinpokal-Duell gegen Ligarivale Bocholt gefunden wird ist ebenso offen. Anstoß der Begegnung in der Velberter IMS Arena am kommenden Dienstag ist um 19 Uhr.