Nach Jähnisch-Impuls: Faik und Riemer schaffen Turnaround Nach Wochen im sportlichen Sinkflug hat der FC Einheit Rudolstadt rechtzeitig die Kurve bekommen – und das mit einem echten Kraftakt. von André Hofmann · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Hendrik Faik (links) und Marco Riemer (rechts, mit dem Rücken zum Bild) haben Rudolstadt wieder auf Spur gebracht. – Foto: © Achim Freund

Die Richtung zeigte lange klar nach unten, doch in den letzten beiden Spielen hat die Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt: kämpferisch, mutig und endlich wieder mit Spielfreude.

Den entscheidenden Impuls lieferte ausgerechnet ein Mann, der den Verein wie kaum ein anderer kennt: Holger Jähnisch. Der langjährige Trainer nahm seinen Hut – ein Signal, das Wirkung zeigte und die Mannschaft wachrüttelte. In der Verantwortung stehen seit dem Co-Trainer Hendrik Faik und Marco Riemer als das neu entstandene Tandem. Und die ersten Eindrücke machen Mut, wie Hendrik Faik untermauert: „Die Zusammenarbeit mit Marco ‚Riemex‘ Riemer läuft sehr gut. Wir tauschen uns täglich aus und versuchen, das Beste aus der Woche herauszuholen. Die beiden Spiele in Freital (3:3) und zuhause gegen Bautzen (4:0) liefen aus sportlicher Sicht schon sehr gut.“ Freital als sichtbare Wende Dass dieser Umschwung kein Selbstläufer werden würde, zeigte sich zunächst in Freital. Eine verschlafene erste Hälfte, ein 0:2-Rückstand – vieles erinnerte noch an die schwierigen Wochen zuvor. Doch nach der Pause platzte der Knoten. Mit neuem Mut, mehr Energie und sichtbar befreiten Köpfen drehte Rudolstadt die Partie innerhalb von nur 16 Minuten. Auch wenn am Ende „nur“ ein 3:3 stand, fühlte sich dieser Punktgewinn wie ein kleiner Befreiungsschlag an.

Und genau dieses Gefühl nahm die Mannschaft mit. Eine Woche später folgte die Bestätigung – und was für eine: Mit einem überzeugenden 4:0 gegen Bautzen ließ die Einheit keinen Zweifel daran, dass der Turnaround mehr als nur ein kurzer Hoffnungsschimmer ist. Faik ordnet die Entwicklung ein und findet klare Worte:„Am Ende ist so ein Rücktritt immer ein Weckruf. Holger war wahnsinnig lange in Rudolstadt und hat dort sehr gute Arbeit geleistet. Wir haben kurzfristig versucht, den Spaß wieder zurückzubringen und das auch ins Spiel mitzunehmen. Die Mannschaft hat das gut angenommen und wir sind alle sehr froh, dass wir das auch in Punkte ummünzen konnten.“ Mit neuem Selbstvertrauen und gewachsenem Abstand zur Abstiegszone ist das große Ziel wieder greifbar: die 15. Oberliga-Saison in Serie.