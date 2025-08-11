Nach Investoren-Chaos beim TSV 1860: Liga schielt wohl auf Regelverschärfung

Bei der Deutschen Fußballliga könnte in Sachen Investoren wohl ein Stein ins Rollen gekommen sein. Dem TSV 1860 München hilft das aber erstmal nichts.

Frankfurt/München – Als auf der Website des TSV 1860 München am 5. Juli die Mitteilung erschien, dass Hasan Ismaik seine Anteile verkaufen werde, war der Jubel unter vielen Löwen-Fans groß. Die Stimmen derer, die den angekündigten Deal hinterfragten, wurden erst dann lauter, als die kommunizierte Deadline verstrich und nichts passierte. Eine Investoren-Überprüfung, wie es sie in England gibt, hätte das Hin und Her wohl verhindert.

In den englischen Profiligen gibt es den „Owners and Directors Test“, der unter anderem die Kreditwürdigkeit und die Vorgeschichte möglicher Investoren prüft. Durchgeführt wird der Test in der ersten Liga von der Premier League, darunter von der English Football League (EFL). In Deutschland gibt es ein solches Vorgehen nicht, zum Leidwesen einiger Vereine. Darunter, neben den Löwen, wohl Hertha BSC, Türkgücü München oder der KFC Uerdingen.

Trotz Investoren-Drama bei 1860 hält DFB an Regeln fest

Am deutlichsten ist das wohl am Beispiel der Hertha aus Berlin zu sehen. Während 777-Partners ohne große Probleme beim Hauptstadtklub einstieg, scheiterte ein Einstieg beim FC Everton, weil die Liga nach langer Prüfung ihr Veto einlegte. Mittlerweile musste 777-Partners die Anteile an der Hertha zwangsversteigern.

Auch beim TSV 1860 München hätte man wohl sogar auf die erste – für viele freudige – Pressemitteilung zum Ismaik-Verkauf verzichten können, hätte vorher ein unabhängiger Prüfer vom DFB das Konstrukt um den angeblichen Käufer Matthias Thoma vernünftig durchleuchtet. Doch der Deutsche Fußballbund, zuständig für die 3. Liga, denkt wohl nicht daran. Auf eine Anfrage des kicker hielt man sich bedeckt und verwies auf bestehende Regularien.

DFL will wirtschaftlich stabilere Klubs und denkt wohl über Investoren-Regel nach

Nicht ganz so bei der DFL, der für die 1. und 2. Bundesliga zuständigen Deutschen Fußballliga. Dort arbeitet man derzeit an einer Regelung, nach der nur 70 Prozent der im Zusammenhang mit dem Fußball erwirtschafteten Einnahmen in den Kader gesteckt werden dürfen. Das soll verhindern, dass Vereine über ihre Verhältnissen leben, sich zu stark verschulden und bestenfalls Rücklagen bilden – Lehren aus den Folgen der Covid-Pandemie.

Investoren dürfen in der geplanten DFL-Regel einen bestimmten Anteil von Defiziten ausgleichen – maximal 60 Millionen Euro, gestreckt auf drei Jahre. Darüber hinaus ist die Hoffnung auf stärkere Einflussnahme der DFL bei Investoren-Einstiegen oder -Verkäufen eher gering. Laut kicker denke man „perspektivisch“ über eine stärkere Durchleuchtung von Gesellschaftern nach, doch auch wenn aus dem perspektivischen Nachdenken ein fester Plan würde, dürfte das einige Jahre dauern.