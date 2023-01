Nach internen Vorfällen: Weichel verlässt Mümling-Grumbach Ex-Spielertrainer wechselt zum B-Ligisten TSV Neustadt +++ Unverständnis im Verein

Odenwaldkreis. Ein Ur-Grumbach verlässt Grumbach. Jonas Weichel wechselt etwas überraschend schon jetzt in der Winterpause zum TSV Neustadt in die B-Liga. Zusammen mit Christopher Volk als Spielertrainer-Duo hatte der Verteidiger den Kreisoberligisten angeleitet, doch jetzt trennen sich die Wege. Was nicht alle in Grumbach verstehen können. Die Gründe für den Wechsel erfahrt ihr im plus-Artikel bei echo-online.