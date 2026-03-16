Nach intensiven 90 Minuten: Bemerode holt späten Erfolg

– Foto: Rocco Bartsch

Lange blieb das Spiel zwischen TSV Bemerode und Sportfreunde Anderten ausgeglichen, erst kurz vor Schluss fiel die Entscheidung.

Trainer Tobias Faust analysierte die Partie aus Sicht seiner Mannschaft: „Die ersten 15, 20 Minuten waren wir klar die bessere Mannschaft, müssen dort wieder in Führung gehen, schaffen es aber nicht, uns für den Aufwand zu belohnen, den wir betreiben. Danach haben wir uns angepasst, waren in der ersten Halbzeit in den letzten 25 Minuten wieder zu weit weg von den Gegenspielern. Wir hatten immer wieder leichte Fehler im Mittelfeld, Abspiele, die nicht gepasst haben.“

Am Sonntagnachmittag setzte sich der TSV Bemerode mit 1:0 gegen Sportfreunde Anderten durch. Den einzigen Treffer erzielte Leonard Bült in der 90. Minute vom Punkt. Zuvor hatten die Gäste eine starke Anfangsphase und mehrere gute Chancen, die sie nicht verwerten konnten.

Bemerode verteidigte kompakt und erzielte den späten Treffer vom Elfmeterpunkt. „In der 93. Minute werden wir durch einen Elfmeter bestraft, der auch berechtigt für Bemerode war. Wir verlieren das Spiel dort 1:0“, so Faust. Bis dahin deutete alles auf ein Unentschieden hin.

Über den Spielverlauf hinaus sagte Faust: „Am Ende war es ein klassisches 0:0-Spiel, in Anführungszeichen. Nach der Leistung müssen wir uns nicht beschweren, dass wir das Spiel verloren haben. Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen, definitiv. Ich glaube, der Abstiegskampf ist bei einigen Spielern noch nicht im Kopf angekommen gewesen. Jetzt haben sie es begriffen nach der Niederlage, das muss man klar sagen.“

Mit diesem Erfolg verbessert sich der TSV Bemerode auf den 11. Tabellenplatz, während Anderten auf Rang 10 bleibt. Faust appellierte an seine Mannschaft: „Wir müssen aufstehen, Mund abputzen, Krone richten, weiter geht’s. Am Dienstag wartet dann Ramlingen auf uns. Da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen, auch von der Einstellung her.“

TSV Bemerode – Sportfreunde Anderten 1:0

TSV Bemerode: Justin Schultz, Jorden Stoppa, Leonard Bült, Josef Flink, Maximilian Saric, Lasse Lührßen (69. Armin Ziegenbein), Malte-Jonas Oberbeck (62. Karsten Malarowski), Michel Hagen (77. Hasan Alabas), Hannes Fischer (82. Alan Coleman), Florian Niebuhr (62. David Jonathan Oduneye), Perrin Willmann - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies

Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs (62. Niclas-Sebastian Spilner), Lenn Warneke, Mack Henriksson (72. Niklas Goldschmidt), Joe Ong, Robert Fech, Francesco Grundmann, Leon Beulke, Jan Kloßek (46. Domenic Bennet Hussel), Jonas Frederic Hasenclever (64. Olrik Alves) (88. Torsten Schernikau), Tom Voß - Trainer: Tobias Faust

Schiedsrichter: Fabian Willenborg

Tore: 1:0 Leonard Bült (90.)