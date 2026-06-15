Nach Instagram-Ende in Bonn: Peitz heuert beim KFC Uerdingen an Der KFC Uerdingen gab einen weiteren Erfolg in der Kaderplanung für die kommende Oberliga-Spielzeit bekannt. Mit Tobias Peitz wechselt der ehemalige Vize-Kapitän eines Regionalligisten nach Krefeld. von Tristan Benten · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Peitz wechselt zum KFC – Foto: Arno Wirths

Die Verantwortlichen des KFC Uerdingen arbeiten fleißig am Kader für die kommende Saison in der Oberliga. Dabei können sie nun einen großen Erfolg verbuchen, denn laut Informationen des RevierSport wechselt mit Tobias Peitz ein gestandener Regionalliga-Spieler nach Krefeld. Schon vor einigen Wochen war der 27-Jährige ein Thema in den Medien - dies allerdings unfreiwillig.

Kurioses Ende in Bonn In der vergangenen Regionalliga-Saison kam Peitz auf 28 Einsätze für den Bonner SC und konnte dabei vier Treffer und eine Vorlage beisteuern. Am Morgen des 29. Mai erfuhr der Mittelfeldakteur jedoch durch die offizielle Instagram-Seite des SC von seinem Abschied. "Das über Instagram zu erfahren, hatte ich auch noch nie“, kommentierte Peitz unter dem Beitrag des Regionalligisten. In einem offiziellen Statement erklärten die Bonner, dass zwischen sportlicher Leitung, Spieler und Berater klar gewesen sein soll, dass der Vertrag nicht verlängert wird - der 27-Jährige widersprach dieser Aussage jedoch und erklärte, dass weder mit ihm noch mit seinem Berater über eine feststehende Entscheidung gesprochen wurde. Ein kurioses Ende nach einer starken ersten Spielzeit in Bonn.

Sehenswerte Vita In der Folgezeit buhlten einige Vereine um den ehemaligen Vize-Kapitän. Besonders Ratingen 04/19 arbeitete intensiv an einem Transfer. Für Peitz wäre es eine Rückkehr gewesen, denn nachdem er lange im Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf unterwegs war, entschied er sich im Jahr 2016 für einen Wechsel in die U19 von Ratingen. Dort machte er auch seine ersten Schritte im Herrenbereich, bis der Mittelfeldspieler zum SV Straelen wechselte. Nun entschied sich der sechsmalige Kapitän des Bonner SC für einen Transfer nach Uerdingen. Seine bisherige Karriere kann sich sehen lassen. Mit 139 Regionalliga West-Partien (SV Straelen, Wuppertaler SV, Bonner SC), 16 Regionalliga Südwest-Spielen (FSV Frankfurt) und 67 Oberliga-Duellen (Ratingen 04/19) sammelte Peitz einiges an Erfahrung. Insgesamt konnte er im Seniorenbereich 16 eigene Treffer bejubeln.