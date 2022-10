Nach Insolvenzantrag: Wie geht es mit dem VfR Aalen weiter? Derber Rückschlag für den VfR Aalen!

Nachdem der VfR Aalen vor einigen Tagen beim Amtsgericht Aalen einen erneuten Insolvenzantrag stellen musste, klären wir euch darüber auf, welche Konsequenzen dieser Schritt für die Regionalliga Südwest und den Verein mit sich ziehen könnte. Außerdem gehen wir der Frage auf den Grund, ob und wie der Spielbetrieb des Klubs weiterlaufen wird.

Nachdem am vergangenen Mittwochabend die Nachricht über die erneute Zahlungsunfähigkeit der Aalener publik wurde, bekamen die VfR-Fans mit Sicherheit ein schlechtes Déjà-vu: In der Saison 2016/17, damals noch als Drittligist, musste der Traditionsverein nämlich schon einmal in die Insolvenz gehen. Ein negatives Eigenkapital von beachtlichen 3,6 Millionen Euro habe auf den Geldbeutel gedrückt, die Insolvenz sollte dabei helfen, den Verein zu sanieren.

Eine erneute Finanzkrise wollte der VfR bis zuletzt verhindern, nun war es aber nicht mehr möglich, die laufenden Kosten zu decken. Man habe, wie der Klub bekannt gab, Anfang des Jahres mit falschen Einnahmen für das laufende Jahr geplant. Der VfR ging davon aus, dass die negativen Effekte der Corona-Pandemie auslaufen würden und „somit eine Rückkehr zum normalen Geschäft mit Einnahmen auf „Vor-Corona-Niveau“ möglich ist“, wie der Verein in einem Pressestatement bekannt gab.

Die Zuschauerzahlen in der Ostalb-Arena seien im Vergleich zu früher fast halbiert worden, außerdem habe der Ukrainekrieg, die Energieteuerung und die Inflation zur Pleite beigetragen. Dazu kam eine extreme Zurückhaltung der Sponsoren, die im Zuge von eigenen wirtschaftlichen Unsicherheiten sich nicht mehr in der Lage sahen, den VfR mit monetären Mitteln zu unterstützen.

Laut Verein seien 85 Prozent der Einnahmen in der Regionalliga von Sponsoren. Auch sind Altlasten aus der vergangenen Insolvenz im Jahr 2017 nach wie vor ein großes Problem: „In der Regionalliga war es unter den äußeren Umständen der letzten 3 Jahre nicht möglich neben den laufenden Kosten auch noch einen mittleren 6-stelligen Betrag auszugleichen“, wie der Verein bekannt gab.

Der Profifußball auf der Ostalb soll dem Vernehmen nach erst einmal weiterlaufen. Der Spielbetrieb sei bis zum Ende des laufenden Jahres gesichert, danach müsse mit dem Insolvenzverwalter ein Plan ausgearbeitet werden, um den Rest der Saison spielen zu können, so zumindest sieht es der Präsidiumssprecher Michael Weißkopf.

Er wünsche sich von der Region eine größere Unterstützung, wie er auf der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag klarstellte. Vor allem die Wirtschaft solle einen größeren Teil zum Erhalt des Klubs beitragen. Angesichts dessen, dass beim VfR der sportliche Erfolg, auch unabhängig von Sponsorengeldern, seit Jahren ausbleibt, wirkt diese Aussage mit Sicherheit beim ein oder andern möglichen Sponsor ehr abschreckend und vermessen.