Nach Hummetroth-Aus: Wie es für Yilmaz und Wüst weitergeht

Halil Ibrahim Yilmaz (rechts) und Dominik Wüst sind nicht mehr für den SV Hummetroth aktiv. Stattdessen kicken sie in der Icon League. – Foto: Icon League

Hummetroth. Der SV Hummetroth hat in der Fußball-Hessenliga beim 7:1 gegen den 1. Hanauer SC einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Ohne Halil Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst, die seit Anfang April nicht mehr Teil des Odenwälder Teams sind. Das Offensivduo hat nun ein neues Betätigungsfeld gefunden. Torjäger Yilmaz und Vorlagengeber Wüst sind jetzt Podcaster. „Broken Icons“ heißt das neue Format, „gebrochen heißt nicht vorbei, nur noch nicht fertig“. Darin quatschen die beiden Buddys über ihr Leben, Quellen ihrer Motivation und den Alltag als Fußballer in der Hessenliga bzw. Icon League.



Das Aus: SV Hummetroth trennt sich von Yilmaz und Wüst



Auch das Aus beim SV Hummetroth, wo beide unter Ex-Trainer Denis Streker aus dem Team geflogen und seitdem nicht mehr Teil des Kaders waren, war bereits Thema im Podcast. Unter dem Motto „Wir brechen unser Schweigen“ sprachen die beiden über ihr Aus und betonten, dass sie gerne weiter für den Verein gespielt hätten. „Es gab von Personen aus der Führungsriege die Auffassung, dass wir unterschiedliche Auffassungen zu gewissen Themen haben“, äußerte sich Yilmaz kryptisch. Deswegen werde man wahrscheinlich nicht mehr dort auflaufen, so der Angreifer weiter. Auch Tino Lagator, Hummetroths Interimstrainer, sagte letzte Woche auf Nachfrage: „Es gibt diesbezüglich nichts Neues.“



Yilmaz und Wüst halten sich beim SV Gonsenheim fit



Nach der Trennung habe man vor dem Problem gestanden, wie es weitergehe und wie man sich bis zur Wechselperiode im Sommer fit halten könne, erzählte Yilmaz. Und das Duo wurde schnell fündig und hält sich seither beim SV Gonsenheim fit, wo Yilmaz einst am Ball war. „Das ging sehr unkompliziert, worüber wir sehr dankbar sind“, sagte er. Neben dem Training widmen sich die beiden Freunde nun weiteren Projekten. „Wir standen vor der Frage: Wie füllen wir die ganze Freizeit? Gott sei Dank haben wir kurz davor mit unserem Podcast angefangen. Das hat uns Freiraum geschaffen, um in das Thema noch tiefer einsteigen zu können“, so Yilmaz.



