Nach Hürtürkel-Aus: Demirel mit neuer Aufgabe

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

10.12. +++ Demirel übernimmt bei Tasmania Vor ziemlich genau vier Wochen trat Abdüssamed Demirel beim Landeslisten BSV Hürtürkel zurück. In der sportlichen Krise - Hürtürkel ist derzeit Vorletzter in Staffel 1 - erachtete der Trainer, der zugleich auch als sportlicher Leiter fungierte, einen neuen Impuls für notwendig. Nun hat Demirel eine neue Aufgabe für sich gefunden. Er ist ab sofort für die U19 des SV Tasmania Berlin verantwortlich. Die A-Jugend der Neuköllner war im Sommer in die Berlin-Liga zurückgekehrt, ist dort aktuell Siebter. Unterstützung erhält Demirel von Seyit Bicakci, der drei Jahre lang als Spieler für die Oberliga-Mannschaft Tasmanias agierte.

