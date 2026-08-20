Nach Horrorverletzung: Seckmauerns Kapitän beendet Karriere

Marvin Friedrich (links) war seine ganze Karriere im Seniorenfußball für den TSV Seckmauern am Ball. Nun muss er verletzungsbedingt die Fußballschuhe an den Nagel hängen. – Foto: Thorsten Gutschalk

Seckmauern. Knapp einen Monat ist es her, da verkündete Marvin Friedrich eine traurige Entscheidung. Der langjährige Kapitän des TSV Seckmauern hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Karriereende nach seinem Kreuzbandriss. Ziemlich genau ein Jahr ist es her. Nach dem Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga geht es am dritten Spieltag gegen den FC Fürth (1:1). Das Echo ist live vor Ort und überträgt die Partie. Es läuft die 6. Minute. Friedrich geht in ein Laufduell, der gegnerische Spieler passt in die Mitte, der Ball trifft Friedrichs Fuß, der daraufhin wegknickt und mit voller Wucht seitlich aufkommt. „Es war ein blöder Zufall“, will Friedrich niemandem einen Vorwurf machen. Schnell ist klar: Es handelt sich um einen Kreuzbandriss.

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