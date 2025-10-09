Nach Horrorverletzung: Landsbergs Furkan Kircicek läuft wieder

Taktische Anweisungen statt Tore: Furkan Kircicek (hier mit Moritz Ruprecht) macht die Arbeit als Co-Trainer viel Spaß. – Foto: Thomas Ernstberger

Kreuz- und Außenbandriss im rechten Knie: Landsberg Furkan Kircicek kämpft sich nach seiner schweren Verletzung langsam aber sicher zurück. Und hat dabei einen klaren Plan.

Landsberg – Am 1. März riss sich Landsbergs Top-Torjäger Furkan Kircicek (bis dahin zwölf Tore und vier Assists in zwölf Spielen) beim Bayernliga-Rückrunden-Auftaktspiel in Neuried gegen die Zweite der SpVgg Unterhaching das Kreuz- sowie das Außenband im rechten Knie, zudem wurde der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen – das verflixte 13. Spiel! Das ist jetzt etwas mehr als sieben Monate her. Ende Juni wurde der Stürmer, der im Sommer 2024 von Regionalligist FV Illertissen an den Lech kam, zum Co-Trainer von Ex-Coach von Alex Schmidt (56) befördert, ein Job, den er auch unter Schmidts Nachfolger Chris Rech (32) behalten hat. Zweimal (in der Liga gegen Erlbach und im Pokal gegen den FC Ingolstadt) stand er sogar als Chefcoach an der Linie.

„Kann wieder schmerzfrei laufen“: Landsbergs Co-Trainer Furkan Kircicek arbeitet am Comeback Daneben bereitet er sich seit Monaten und noch bis Januar intensiv mit drei bis vier Reha-Einheiten pro Woche in München („richtig anstrengend“) aufs Comeback vor. Das wird allerdings erst im neuen Jahr stattfinden. Kircicek befindet sich genau im Soll: „Ich habe wieder mit Lauftraining begonnen“, erzählt der 29-jährige Angreifer aus Pforzen (Landkreis Ostallgäu). „Ich konnte schon wieder 30 Minuten am Platz joggen und bin richtig glücklich, dass ich wieder schmerzfrei laufen kann.“