Nach „Horrorsaison“: Zukunft des SVN von Neuwahlen abhängig

Für den SVN rund um Trainer Gökhan San war es eine Saison zum Vergessen. – Foto: Markus Nebl

Der SVN ist abgestiegen. Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Landesliga geht es direkt wieder runter. Wie es weitergeht, ist unklar.

Bezeichnend für das Chaos hinter den Kulissen waren die vielen Umbrüche und schnellen Spielerwechsel. „Versprechungen, die sich um die Ohren geworfen wurden, haben dazu geführt, dass Neuzugänge im Sommer erneut gewechselt sind. Hinzu kamen Kleinigkeiten wie Unruhe, Gruppenbildung und so weiter“, gibt der 40-Jährige einen Einblick. Er hatte die Mannschaft Mitte August von Trainer Florian Shalaj übernommen , der auf Dennis Magro gefolgt war.

Die Fußballabteilung des SV Neuperlach München kämpft um ihre Zukunft. In der Vorsaison war man mit Trainer Dennis Magro in die Landesliga aufgestiegen , doch seitdem geht es nur noch bergab. Nach mehreren Umbrüchen stand in dieser Saison sogar die Abmeldung vom Spielbetrieb im Raum. Am Ende war schon etliche Spieltage vor Schluss klar, dass es nicht reichen würde, die Liga zu halten. Nur acht Punkte hat die Mannschaft gesammelt. „Es war ein ganz mieses Jahr für die Mannschaft und die Abteilung des SVN“, bringt es Trainer Gökhan San im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern auf den Punkt.

„Wir haben den Klassenerhalt in der Hinrunde hergeschenkt. Die Spieler hatten viele Partien im Kopf schon im Voraus abgehakt“, erklärt San den Saisonverlauf. Stellenweise gab es hohe Niederlagen, wie die 1:12-Klatsche gegen den TSV Grünwald. Auf den Umbruch im Sommer folgte auch ein weiterer im Winter, woraufhin San erneut einen neuen Kader zusammenbasteln musste. Einige Neuzugänge konnten nur unterklassige Erfahrungen vorweisen. Für sie war das Chaos beim SVN eine Chance, sich zu zeigen.

San: „Wahl der Abteilungsleitung ist entscheidend für die zukünftige Ausrichtung"

Mit der zweiten Saisonhälfte ist San, abgesehen von den kaum erspielten Punkten, zufriedener. Er lobt eine gute Atmosphäre im Team, gutes Engagement und eine „gelungene Trainingskultur“. Einige Spieler will der Verein auch über die Saison hinaus halten. Er betont aber auch: „Einige Abgänge wird es geben.“

„Im Großen und Ganzen war es auch hinter den Kulissen alles andere als Landesliga-Niveau.“

Gökhan San über die Organisation beim SVN.

Wie es für ihn und einige andere Spieler weitergeht, ist bislang nicht klar. „Die Wahl der Abteilungsleitung im Mai ist entscheidend für die zukünftige Ausrichtung der Fußballabteilung. Nach dieser Horrorsaison wird es wichtig sein, bei einzelnen Themen genauer hinzuschauen. Im Großen und Ganzen war es auch hinter den Kulissen alles andere als Landesliga-Niveau“, kritisiert San die Organisation beim SVN.

Dort herrscht weiterhin viel Arbeit. Auch er wäre schon wieder weg gewesen, hätte er nicht dem Abteilungsleiter sein Versprechen gegeben, bis zum Saisonende zu bleiben. In den verbleibenden Spielen will der SVN weiter so spielen, wie er sich in den letzten Partien präsentiert hat. Mit den Unentschieden gegen Haching, Wacker, Aubing und Schwabing holte man seit Anfang März immerhin vier Punkte.