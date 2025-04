Nach Horror-Start: Echinger Siegesserie gerissen - Zebras kassieren halbes Dutzend Gegentore

Fünf Siege in Folge durften die Echinger Fußballerinnen seit dem Wiederauftakt in der Bezirksoberliga feiern. Doch diese Serie ist nun gerissen: Am Wochenende mussten sich die Zebras dem Herbstmeister vom SV RW Überacker mit 2:6 (1:4) geschlagen geben.

„Wir haben die ersten 20 Minuten völlig verschlafen. Bei uns hat die Kommunikation nicht gestimmt, und wir waren immer einen Schritt zu spät“, erklärte Hannes Roth, der in diesem Auswärtsmatch Trainer Marvin Frehe an der Seitenlinie vertrat. Die Folge: drei Gegentreffer in einer knappen Viertelstunde. Nachdem Luisa Barth eine Freistoßflanke über die Linie geköpft hatte (2.), landete auch noch ein Sonntagsschuss von Melanie Flinspach im Tor der Gäste (8.). Und im Anschluss an einen Chipball über die Kette sorgte Marie Wich letztendlich für die frühe Vorentscheidung (16.).

Erst nach der Trinkpause fanden auch die TSV-Kickerinnen ins Spiel. Allerdings war es Überacker durch eine Volleyabnahme von Nicola Mößmer trotzdem gelungen, auf 4:0 zu erhöhen (32.). Im direkten Gegenzug versenkte Marlene Ritzmann jedoch einen Steckpass von Tatjana Resenscheck (33.) – ein erstes Lebenszeichen der Zebras, die laut Roth in Halbzeit zwei „ein ganz anderes Gesicht gezeigt“ hätten: „Die Mädels haben sich nie aufgegeben und weitergespielt“, lobte er den Kampfgeist seiner Truppe.