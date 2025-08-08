Nach Horror-Saison will Blau-Weiß Kerpen III wieder angreifen

Eine Saison zum Vergessen liegt hinter Blau-Weiß Kerpen III. Als Aufsteiger in die Kreisliga C5 kassierte die Mannschaft 27 Niederlagen in 30 Spielen, holte keinen einzigen Sieg und fing unglaubliche 195 Gegentore. Mit nur drei Punkten war der Abstieg in die Kreisliga D Rhein-Erft unvermeidlich. Doch Spieler und Mannschaftsratmitglied Luca Schmitt sieht den Blick wieder nach vorne gerichtet.

„Natürlich sind wir eher weniger zufrieden, wir haben kein einziges Pflichtspiel gewonnen und nur drei Punkte geholt“, fasst der 20-Jährige die vergangene Spielzeit nüchtern zusammen.

Trainer Sebastian Rech (41) lässt die Mannschaft in der Vorbereitung schwitzen – und das nicht nur auf dem Vereinsgelände. „Wir gehen privat laufen und das Training bietet uns alles, was wir verbessern müssen“, sagt Schmitt. Der Spieler selbst kam erst im Januar zur Mannschaft und lobt den Einsatz in der aktuellen Phase: „Die aktuelle Vorbereitung läuft super.“

Die Mission für die neue Saison ist klar definiert: „Wir wollen in die obere Tabellenhälfte und an Spielqualität im Verhältnis zur Vorsaison dazu gewinnen“, nennt Schmitt als Ziel.

In der Favoritenrolle sieht er andere: „Der SV Kaster oder Borussia Buir sehe ich – soweit ich das einschätzen kann – vorne. SV Kaster hat einen großen Umbruch hinter sich. Sie haben letzte Saison bereits oben mitgespielt und werden auch diese Saison mit oben dabei sein, zumal kein wichtiger Spieler sie verlassen hat. Borussia Buir schätze ich ebenfalls gut ein, da sie einen sehr direkt-offensiven Fußball spielen und größtenteils hoch gewinnen.“

Interne Wechsel – aber noch Lücken im Kader

Der Abstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga A hatte auch Folgen für das dritte Team. „Es gab einige interne Wechsel“, berichtet Schmitt. Ganz zufrieden ist man in Kerpen mit der personellen Situation aber noch nicht: „Uns fehlen in der Offensive noch ein, zwei Jungs, sowie im zentralen Mittelfeld.“

Nach dem sportlichen Tiefpunkt der vergangenen Saison will Blau-Weiß Kerpen III nun in der neuen Liga wieder konkurrenzfähig werden – mit harter Arbeit und einer klaren Marschrichtung.