Nach holpriger Vorbereitung: Hohenpeißenberg muss bei Schlusslicht punkten

Fußball, Kreisklasse, Lechsee - Hohenpeißenberg 4:3, 23.8.2025, Foto: Roland Halmel – Foto: Halmel

Auffällig war, dass sich die Rigi-Kicker gegen Teams aus den vorderen Regionen der Tabelle meist gut verkauften. „Da haben die anderen das Spiel gemacht, das kommt uns entgegen. Aber insgesamt haben wir gegen fast alle gut mitgespielt“, lobte Sanktjohanser. Andererseits tat sich seine Truppe gegen Mannschaften aus unteren Tabellenregionen eher schwer. Von dieser Gefahrenzone wollen sich die Hohenpeißenberger auch in der Frühjahrsrunde fernhalten. Bei nur zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz steckt der TSV aber noch mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. „Die Tabelle ist eng. Sechs Mannschaften, darunter auch wir, werden wohl um die Relegationsplätze kämpfen“, mutmaßt Sanktjohanser,

Hohenpeißenberg – Sechs Siege, ein Unentschieden und sieben Niederlagen. Mit einer annähernd ausgeglichenen Bilanz verabschiedete sich der TSV Hohenpeißenberg im vergangenen Herbst in die Winterpause. „Als Aufsteiger ist das ganz ordentlich“, resümierte TSV-Coach Alex Sanktjohanser, dessen Team damit in der Kreisklasse 4 im Mittelfeld auf Platz acht rangiert. „Wichtig war es für uns, dass wir in den letzten Spielen noch gepunktet haben und dass wir vor allem gegen die direkte Konkurrenz gewonnen haben“, so Sanktjohanser. Er war mit den gezeigten Leistungen seiner Mannschaft im Großen und Ganzen einverstanden.

Zwei Spieler kehren zurück nach holpriger Vorbereitungsphase

Personelle Veränderungen gab es bei Hohenpeißenberg in der Winterpause keine. Mit Johannes Schuldes und Max Greiner kehrten aber zwei Spieler zurück, die in den letzten Partien des vergangenen Jahres verletzungsbedingt hatten passen müssen. Die fünfwöchige Vorbereitung verlief beim TSV Hohenpeißenberg etwas holprig. „Die Witterungsbedingungen waren schwierig und die Ergebnisse waren nicht prickelnd“, berichtet Sanktjohanser. Auf ein Trainingslager verzichteten die Hohenpeißenberger in diesem Jahr, was der Coach im Nachhinein als nicht optimal empfand. „Das müssen wir uns ankreiden, dass wir das nicht gemacht haben, weil es die Jungs nach der langen Pause zusammenschweißt.“ Derartiges soll sich laut Sanktjohanser kommendes Jahr nicht wiederholen.

Auf die Rigi-Kicker wartet am heutigen Freitag auswärts beim TSV Geltendorf (19.30 Uhr) eine auf dem Papier lösbare Aufgabe. Als Vorletzter, mit acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, steht Geltendorf schon mit einem Fuß in der A-Klasse. „Die haben jetzt noch elf Endspiele, für die geht es um alles“, erwartet Sanktjohanser dennoch eine schwere Aufgabe. Das Hinspiel gewann der TSV mit 5:0. „Damals war Geltendorf aber nicht komplett“, so der TSV-Coach. Er kann bis auf Felix Bierling auf den kompletten Kader zurückgreifen. Deshalb ist er zuversichtlich. „Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, weil danach einige schwere Gegner auf uns warten“, so Sanktjohanser.