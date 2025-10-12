Nach holprigem Start ein klarer Sieg!!!

Gegen die Gäste vom Härtsfeld tat man sich die erste halbe Stunde sehr schwer. Immer wieder hatte man einfache Ballverluste, die zu Kontern führten. Glück, dass es noch beim 0:0 blieb. Der erste wirklich saubere Angriff über die linke Seite brachte dann sofort das 1:0. Bulut war alleine durch und sah den besser postierten Siekmann, der nur noch den Ball über die Linie drücken musste. Nur fünf Minuten später wurde Sokol Lutfiu im Sechzehner gefoult, Kaiser ließ sich die Chance zum 2:0 nicht nehmen. Jetzt nahm das Spiel aus Sicht unserer „Zweiten“ Fahrt auf und noch vor der Pause machte Kaiser mit seinen Toren zwei und drei einen lupenreinen Hattrick. Auch noch in der ersten Minute nach dem Seitenwechsel fiel sofort ein Tor, diesmal durch Civelek und der endgültigen Entscheidung zum 5:0. Den Rest der zweiten Halbzeit hatte man sehr gut im Griff, es wurden aber zahlreiche Konter schlecht zu Ende gespielt und auch hinten war man mehrere Male nachlässig. Am Ende fielen aber noch die Tore von Pajtim Lutfiu und Claudius Eiberger zum 7:0-Endstand, mit denen man hochverdiente drei Punkte einsammelte.