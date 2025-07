Nach Höhenflug setzt sich Silberg/Eisenhausen neue Ziele

Hinterland. Die SG Silberg/Eisenhausen blickt auf die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte zurück. Der ganz große Wurf – der erstmalige Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga – blieb der Mannschaft zwar verwehrt. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Leistung des Teams von Sebastian Dietrich in der abgelaufenen Kreisoberliga-Saison große Anerkennung verdient. „Natürlich hätten wir gerne den Aufstieg geschafft“, sagt Dietrich, „aber wenn man die gesamte Saison betrachtet, können wir extrem stolz auf das Erreichte sein.“ Der 34-Jährige kann aus der abgelaufenen Runde einiges Gutes ziehen.