Nach Hoden-Biss: Schiedsrichter kann C-Liga-Partie nicht anpfeiffen

Es gibt ja schon so einige kuriose Schlagzeilen in Amateurfußball, aber die Meldung aus der Duisburger Kreisliga C, die am Montag bekannt wurde, schafft es wohl auf Anhieb auf einen Spitzenplatz. Die Partie zwischen der Zweitvertretung des FC Taxi Duisburg und der dritten Mannschaft von Rot-Weiss Mülheim konnte vom Schiedsrichter nicht angepfiffen werden, da dieser zuvor von einem Kind in den Hoden gebissen wurde.