Nach historischem Sieg: Nabburg holt Derby in Schwarzenfeld nach

Adrian Imeri (links) und der 1. FC Schwarzenfeld pochen auf die ersten Saisonpunkte. – Foto: Thomas Schneider



Bissig in den Zweikämpfen und defensiv sehr sattelfest: In seinem ersten Saisonspiel wusste der TV Nabburg zu überzeugen. Glatt mit 3:0 gewannen die Mannen vom Spielertrainer-Duo Egeter/Stoykov ihr Heimspiel gegen Inter Bergsteig Amberg. Dieses Erfolgserlebnis hatte etwas Historisches an sich, war es doch der erste Nabburger Sieg in der Bezirksliga seit knapp vier Jahrzehnten. Von einem „perfekten Einstieg in die Bezirksliga“ sprach Spielercoach Ralph Egeter anschließend. „Wir sind sehr zufrieden, wissen aber auch, dass es nur drei Punkte sind“, mahnte Egeter und richtete den Fokus auch gleich wieder nach vorne: „Nun konzentrieren wir uns auf Schwarzenfeld.“ Für den zehnminütigen Trip zum Nachbarn steht dem TV beinahe der komplette Kader zur Verfügung. „Ohne Druck“ gehe man das Spiel an, so Egeter, dessen Mannschaft zuletzt Selbstvertrauen tanken konnte.



Der Druck dürfte eher bei den Hausherren liegen. Nach der 0:2-Auswärtsniederlage beim Aufsteiger SV 08 Auerbach steht der 1. FC Schwarzenfeld schon etwas unter Zugzwang. Schlagenhaufer, Imeri & Co. sollten sich keinen weiteren Ausrutscher erlauben, ansonsten dreht ein Fehlstart. Dementsprechend dürfte das klare Ziel der Schwarz-Weißen gegen Nabburg ein Heimsieg sein. Verzichten muss Coach Mathias Meßmann auf Mario Nitsch. Der junge Defensivmann handelte sich gegen Auerbach eine Rote Karte ein. Zuletzt waren zudem Max Kauz und Luka Krakowczyk etwas angeschlagen, sie bissen die Zähne zusammen. Die beiden Mannschaften kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in der Kreisliga West. In der Saison 24/25 entschied der spätere Meister aus Schwarzenfeld beide Spiele für sich (1:0 auswärts und 2:0 daheim).