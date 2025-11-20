Nach Highlight gegen FC Bayern II: Landsberg „maximal ambitioniert“

Zwischen Topspielen in der Bayernliga spielt der TSV Landsberg ein Highlight-Testspiel gegen den FC Bayern II ‒ und bereitet sich auf den Kampf um die Regionalliga vor.

Mehr als 750 Zuschauer fanden den Weg in den 3C-Sportpark, Rekord in der laufenden Saison. Alle staunten sie nicht schlecht, als der Bus des großen FC Bayern vorfuhr, einige bekamen gar eine kurze Tour vom Innenraum des Bus der Stars. Während die Jugendspieler des TSV Heißgetränke für die Jugendkasse verkauften, sorgten die mitgereisten Anhänger des FCB-Amateure-Fanclubs für eine Stimmung, wie man sie in Landsberg aus der Bayernliga nicht gewohnt ist.

Landsberg ‒ Ein kühler Mittwochabend in Landsberg. Normalerweise wäre Training angesagt. Statt auf einen der Übungsplätze des TSV machen sich die Spieler der Elf von Trainer Christoph Rech aber auf in Richtung 3C-Sportpark. Es steht eines der Highlights der bisherigen Saison an: Der große FC Bayern ist in der Lechstadt zu Gast. Bayernligist Landsberg spielt gegen Regionalligist FC Bayern II ‒ und feiert zum Ende des Jahres nochmal ein Fußballfest.

„Das Spiel war ein voller Erfolg. Es war genial“, schwärmt Nico Held, Abteilungsleiter des TSV Landsberg im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern. Einem seiner Mitarbeiter, der nebenbei bei den Senioren des Rekordmeisters tätig ist, ist es zu verdanken, dass der TSV einen Initialkontakt mit den Bayern herstellen konnte.

Die Münchner suchen für die Länderspielpausen immer wieder nach Testspielgegner für ihre Talente. Zuletzt war die Elf von Holger Seitz unter anderem beim FC Schwaig zu Gast. Die aktuelle Pflichtspiel-Pause entpuppte sich, als perfekte Gelegenheit für den TSV ‒ und hilft dem Verein auch finanziell.

„Die Einnahmen aus einem solchen Bonusspiel sind für uns enorm wichtig“, sagt Held. Landsberg hat im Vorlauf des Spiels kräftig die Werbetrommel gerührt, lockte unter anderem mit freiem Eintritt für Kinder unter 16. Das Spiel gegen die Bayern ist für den Bayernligisten, was Einnahmen angeht, wie zwei Extra-Heimspiele unter der Saison.

„Wenn man auf der Brust des Gegners das FC-Bayern-Wappen sieht, gibt man nochmal 5 % mehr“.

Nico Held vom TSV Landsberg.

Und dann ist da noch der sportliche Mehrwert. Wann hat man schonmal die Gelegenheit gegen eine Regionalligamannschaft, voller potenzieller zukünftiger Profis zu spielen? „Gerade für unsere jungen Talente war es ein Highlight“, sagt Held, „wenn man auf der Brust des Gegners das FC-Bayern-Wappen sieht, gibt man nochmal 5 % mehr“.

Eines mussten sie sich nach dem Spiel beim TSV dann aber doch eingestehen: Das gewohnte Landsberger Spiel, dominant im Ballbesitz und mit stetigem Offensivdrang, konnten sie dem höherklassigen Gegner nicht wirklich aufdrücken. „Wir haben auch gegen Bayern versucht, Fußball zu spielen“, sagt Held. Aber: „Das Anlaufen der Bayern-Jungs war natürlich deutlich anspruchsvoller als das, was wir aus der Bayernliga kennen.“

TSV Landsberg geht „maximal ambitioniert“ ins Rennen um die Regionalliga

Trotzdem dürfte dem ein oder anderen TSV-Anhänger ein Gedanke im Hinterkopf reifen: Bei gleichbleibender Form der Rech-Elf könnte es im nächsten Jahr gleich zwei Duelle mit den Rekordmeister-Bubis geben. Daheim im 3C-Sportpark und Auswärts im Grünwalder Stadion ‒ als Regionalliga-Punktspiel statt als Testspielhighlight zwischendurch. „Wir haben noch 14 schwere Spiele vor uns, es ist noch ein weiter Weg zum Aufstieg“, sagt Held. „Wir sind maximal ambitioniert, aber müssen bodenständig bleiben“, gibt sich Landsbergs Fußballchef bescheiden. Grundlegend gilt aber: „Über die Regionalliga zu sprechen, ist ein Kompliment für unsere Arbeit.“

Erst, wenn es Richtung Sommer geht, werden die Landsberger-Aufstiegschancen realistisch einschätzbar sein. Dann wird auch klar sein, gegen wen das nächste große Testspiel steigen soll ‒ denn Held verrät bereits: „Für den Sommer ist das nächste Testspielhighlight geplant.“ (Tobias Höllrich)