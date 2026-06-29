Nach HFC-Abschied: Verteidiger folgt Stürmer in die Regionalliga West

Nach dem bitteren Abstieg des Halleschen FC aus der 3. Liga war Kilian Pascal Zaruba im Mai 2024 der erste Neuzugang des neuen Regionalliga-Kapitels. Mit der Verpflichtung des ehemaligen Nachwuchsspieler hatte der HFC damals das Zeichen gesetzt, dass man wieder mehr auf die eigenen Talente setzen wolle. In diesem Sommer allerdings hat Zaruba die Saalestädter verlassen. Inzwischen steht fest: Er folgt einem Angreifer in die Regionalliga West.
Zaruba wird in der neuen Saison für den 1. FC Bocholt auflaufen, wie der Verein bekanntgab. Mit dem Wechsel zum Regionalligisten geht der 24-Jährige denselben Schritt wie Angreifer Malek Fakhro, der schon vor einigen Wochen in Bocholt offiziell vorgestellt wurde.
"Mit Kilian Zaruba ist es uns gelungen, einen Spieler zu verpflichten, der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Anforderungsprofil passt. Als spielstarker Linksfuß für die Innenverteidigung bringt er viel Qualität im Spielaufbau sowie die Erfahrung aus über 110 Regionalliga-Spielen mit", erklärte Bocholt-Sportdirektor André Fikus zur Vorstellung: "Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität und seiner Erfahrung eine wichtige Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird."
Beim Halleschen FC hatte Zaruba bereits den Nachwuchs durchlaufen. Danach folgten Stationen in der Regionalliga Nordost beim FSV Union Fürstenwalde, beim ZFC Meuselwitz und beim FC Eilenburg, ehe er 2024 zu seinem Ausbildungsverein zurückkehrte. Nun geht der Defensivspieler den Schritt in die Regionalliga West. "Ich freue mich sehr über den Wechsel nach Bocholt. Schon während des Probetrainings habe ich mich hier vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt", sagt der 24-Jährige: "Jetzt möchte ich mich schnell einleben, der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen."