Nach HFC-Abschied: Verteidiger folgt Stürmer in die Regionalliga West

– Foto: Christian Fromme

Nach dem bitteren Abstieg des Halleschen FC aus der 3. Liga war Kilian Pascal Zaruba im Mai 2024 der erste Neuzugang des neuen Regionalliga-Kapitels . Mit der Verpflichtung des ehemaligen Nachwuchsspieler hatte der HFC damals das Zeichen gesetzt, dass man wieder mehr auf die eigenen Talente setzen wolle. In diesem Sommer allerdings hat Zaruba die Saalestädter verlassen. Inzwischen steht fest: Er folgt einem Angreifer in die Regionalliga West.

Zaruba wird in der neuen Saison für den 1. FC Bocholt auflaufen, wie der Verein bekanntgab. Mit dem Wechsel zum Regionalligisten geht der 24-Jährige denselben Schritt wie Angreifer Malek Fakhro, der schon vor einigen Wochen in Bocholt offiziell vorgestellt wurde.

"Mit Kilian Zaruba ist es uns gelungen, einen Spieler zu verpflichten, der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Anforderungsprofil passt. Als spielstarker Linksfuß für die Innenverteidigung bringt er viel Qualität im Spielaufbau sowie die Erfahrung aus über 110 Regionalliga-Spielen mit", erklärte Bocholt-Sportdirektor André Fikus zur Vorstellung: "Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität und seiner Erfahrung eine wichtige Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird."