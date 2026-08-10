Nach Herzmuskelentzündung: Matthias Schmidt läuft wieder fürt Krün auf „Habe richtig Bock“ von David Korber · Heute, 10:48 Uhr · 0 Leser

Tritt fortan nicht mehr gegen den Ball: Stephan Benz hat seine Karriere beendet. – Foto: ANDREAS MAYR

Matthias Schmidt hat grünes Licht von den Ärzten bekommen. Drei erfahrene Spieler hängen dagegen ihre Fußballschuhe an den Nagel.

Die Debütsaison ist geschafft. Mit Platz sechs hat Matthias Schmidt sie ordentlich hinter sich gebracht. Und doch ist ihm eines nicht gelungen: Seit Jahren beißen sich die Trainer im Isartal an einem Rätsel die Zähne aus. Wie bekommen sie Wochenende für Wochenende genügend Fußballer zusammen, um eine schlagkräftige Mannschaft auf den Rasen zu schicken? Dieses Problem hat sich auch beim SV Krün über den Sommer nicht in Luft aufgelöst. „Viel breiter ist der Kader nicht geworden“, bestätigt Schmidt. „Auf dem Papier sind wir zwar 20 bis 22 Leute, aber ich muss dennoch jedes Wochenende suchen.“ Diese Aufgabe löst der Trainer allerdings mit Bravour. Im einzigen Testspiel gegen den VTA Garmisch-Partenkirchen (6:3) brachte er 15 Spieler auf den Platz. Sein Fazit fällt positiv aus: „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung.“

SV Krün hat weiterhin mit Personalproblemen zu kämpfen Das heißt allerdings nicht, dass die Krüner nach ihrem ersten Jahr in der A-Klasse automatisch die Ziele nach oben schrauben. Schmidt wünscht sich einen „guten Mittelfeldplatz, nicht unten reinrutschen“. Viel wichtiger ist ihm ohnehin, dass der SVK seine Spielweise weiterentwickelt. „Wir standen immer für Kick and Rush und Powerfußball. Auch wenn wir uns das beibehalten wollen, soll jetzt mehr Kontrolle über das Spiel entstehen.“ Damit will der Coach auch stärkeren Mannschaften besser Paroli bieten können. Denn Schmidt erwartet eine anspruchsvolle Saison. Das Niveau der Liga sei erneut gestiegen. „Es ist schon eine starke A-Klasse. Mit Teams wie Kochelsee, der SG Hungerbach oder auch Bad Kohlgrub stehen die klaren Favoriten fest.“